Procurorul general al SUA, Pam Bondi, este acuzată că ignoră Primul Amendament. „Vom viza pe oricine folosește un discurs instigator la ură”

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, este acuzată public, atât de politicieni progresiști, dar și de conservatori, după ce a spus că Departamentul de Justiție (DOJ) „va viza absolut” pe oricine îi atacă pe alții prin „discursuri instigatoare la ură”. Declarația a fost făcută în urma uciderii activistului conservator Charlie Kirk.

„Există libertatea de exprimare și există discursul instigator la ură, iar acesta nu își are locul în societatea noastră, mai ales acum, după ce s-a întâmplat cu Charlie”, a spus luni șefa justiției americane, într-un interviu cu Katie Miller, soția consilierului de la Casa Albă, Stephen Miller, potrivit ABC News.

„Toate formele de discurs sunt protejate de Primul Amendament”

Când a fost întrebată dacă autoritățile vor lua măsuri concrete împotriva grupurilor care promovează astfel de discursuri, Bondi a răspuns ferm: „Vom viza absolut pe oricine, vom merge după voi, dacă vizați pe cineva prin discurs instigator la ură – și asta se aplică de ambele părți ale spectrului politic”.

Declarațiile au provocat reacții dure, inclusiv din partea conservatorilor, care susțin că procurorul încalcă libertățile constituționale. Pe rețelele sociale, unii utilizatori au distribuit un mesaj mai vechi al lui Charlie Kirk: „Discursul instigator la ură nu există legal în America. Toate formele de discurs, oricât de urâte, sunt protejate de Primul Amendament”.

Comentatorul conservator Brit Hume a reacționat și el: „Cineva trebuie să-i explice doamnei Bondi că „hate speech”, oricât de respingător ar fi, este protejat de Constituție. Ar trebui să știe asta”.

Bondi: Amenințările nu sunt „libertate de exprimare”

În fața criticilor, Procurorul general a transmis un mesaj public pe X, unde a clarificat că se referă la cazurile în care discursul devine amenințare: „Discursul urii care se transformă în amenințări cu violența NU este protejat de Primul Amendament. Este o crimă”.

„Nu poți cere uciderea cuiva. Nu poți alerta în mod fals poliția pentru a trimite forțele speciale la un membru al Congresului. Nu poți să dai publicității datele unei familii conservatoare și să pretinzi că este libertate de exprimare”, a scris Pam Bondi.

Ea a mai spus că a cerut Diviziei pentru Drepturi Civile din cadrul Departamentului de Justiție să investigheze firmele care ar fi refuzat să imprime fotografii cu Charlie Kirk pentru priveghiuri – o declarație care a ridicat semne de întrebare legate de legalitatea unei astfel de acțiuni.

Avertismente privind abuzul de putere

În urma morții lui Kirk, administrația Trump a promis că va folosi Departamentul de Justiție pentru a acționa împotriva grupurilor de stânga. Însă experții în drept avertizează că desemnarea unor grupuri ca organizații teroriste interne, pe baza ideologiei sau a discursului, ar fi „în contradicție directă cu Primul Amendament”, după cum a declarat fosta șefă a Diviziei pentru Securitate Națională din DOJ, Mary McCord, în fața Congresului.