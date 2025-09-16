Un bărbat de 71 de ani a pretins că el este asasinul lui Charlie Kirk, pentru a-i da timp adevăratului asasin să fugă

Un bărbat în vârstă de 71 de ani, prezent în public când Charlie Kirk a fost împușcat mortal, a strigat către un polițist „L-am împușcat, acum împușcă-mă pe mine”, într-un efort de a oferi adevăratului trăgător mai mult timp să fugă, au declarat polițiștii.

„L-am împușcat, acum împușcă-mă pe mine”

Noi documente ale poliției, obținute de publicația Fox13, susțin că bărbatul, identificat ca George Zinn, a atras atenția poliției imediat după împușcarea lui Kirk, ceea ce a condus la punerea sa sub acuzare pentru obstrucționarea actului de justiție.

Documentele spun că, la scurt timp după ce Kirk a fost împușcat în gât în fața a mii de studenți la Universitatea de Stat din Utah, Zinn s-a apropiat de ofițerii de poliție strigând: „L-am împușcat, acum împușcă-mă pe mine.”

Zinn nu a reușit să livreze răspunsuri la întrebările polițiștilor despre armă

Deși nicio armă nu era vizibilă, Zinn a continuat să susțină că el a fost trăgătorul, ceea ce a dus la arestarea lui.

Când a fost întrebat de ofițerii care l-au arestat despre locul unde s-ar afla arma, Zinn a refuzat să răspundă.

Pe când era escortat de la locul faptei, încătușat, le-a spus din nou polițiștilor „doar împușcați-mă”.

Informații de context

Imaginile șocante cu momentul atacului asupra lui Kirk, în vârstă de 31 de ani, au devenit virale pe rețelele sociale.

În stânga, unele mesaje au jubilat la vestea morții sale, în timp ce pe dreapta discursul a oscilat între apeluri la rugăciune și chemări la răzbunare.

Personalități influente din media conservatoare au descris crima ca pe un act de război, cerând represalii.

Asasinarea lui Charlie Kirk nu doar că a șocat opinia publică, dar a adâncit și mai mult diviziunile din societatea americană, alimentând temerile că polarizarea extremă ar putea degenera într-o confruntare de proporții.