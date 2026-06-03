Proiectul susținut de ginerele lui Donald Trump stârnește proteste de amploare în Albania

Potrivit France24, Participanții au cerut autorităților să oprească dezvoltarea complexului, invocând riscuri pentru mediu și suspiciuni privind modul în care au fost realizate tranzacțiile cu terenurile vizate. Protestatarii au afișat pancarte și au scandat lozinci împotriva proiectului, dar și împotriva implicării familiei Kushner în investițiile din Albania.

Investiții planificate pe insula Sazan și în zona Zvernec

Proiectul vizează dezvoltarea unor complexe turistice pe insula Sazan și în zona de coastă Vjosa-Narta, o regiune protejată din sudul Albaniei.

Insula Sazan a fost folosită în trecut ca bază militară în perioada regimului comunist. Planurile prezentate în urmă cu doi ani prevedeau transformarea acesteia într-o destinație turistică de lux. Valoarea investiției a fost estimată la aproximativ 1,4 miliarde de euro. Proiectul include și construirea unor hoteluri de lux în apropierea localității Zvernec.

Procurorii au deschis o investigație

În aceeași zi cu protestul, procuratura specială albaneză pentru combaterea corupției și a criminalității organizate a anunțat deschiderea unei anchete.

Investigatorii verifică proveniența fondurilor utilizate pentru obținerea titlurilor de proprietate și pentru vânzarea terenurilor către investitori. Autoritățile nu au confirmat până în prezent dacă terenurile vizate de anchetă au fost cumpărate de companii controlate sau asociate cu Jared Kushner.

Tensiuni între protestatari și agenți de pază

Manifestația din Tirana a avut loc la câteva zile după un protest organizat în Zvernec. Participanții au contestat instalarea unor garduri și bariere care limitau accesul la plajă.

Potrivit relatărilor din presa locală, mai mulți protestatari au fost implicați în incidente cu agenți ai unor firme private de securitate. În urma acestor evenimente, autoritățile au suspendat mai mulți polițiști și au retras licențele a două companii de pază.

Organizațiile de mediu cer oprirea proiectului

Opoziția față de investiție a crescut în ultimele luni. La începutul anului, aproximativ 40 de organizații de mediu au solicitat suspendarea proiectului. Acestea susțin că dezvoltările turistice planificate ar putea afecta biodiversitatea din una dintre cele mai importante zone naturale ale Albaniei.

Protestele continuă

Premierul albanez Edi Rama a propus organizatorilor desemnarea unei delegații pentru discuții cu autoritățile. Protestatarii au respins oferta și au anunțat că vor continua manifestațiile. O nouă acțiune de protest este programată pentru miercuri, în timp ce ancheta privind proiectul și tranzacțiile cu terenurile continuă.