Putin ar putea să nu dorească să încheie un acord de pace, avertizează Trump

Presiunea pentru o întâlnire bilaterală vine după ce președintele american s-a întâlnit cu Putin în Alaska săptămâna trecută și i-a primit luni la Casa Albă pe șapte lideri europeni și pe Zelenski.

Trump a recunoscut că conflictul este „unul dificil” de rezolvat și a admis că este posibil ca președintele rus să nu fie interesat de încetarea ostilităților.

„Vom afla mai multe despre președintele Putin în următoarele două săptămâni”, a declarat el marți. „Este posibil ca el să nu dorească să încheie un acord”.

Putin s-ar confrunta cu o „situație dificilă” dacă ar fi cazul, a adăugat Trump, fără a oferi detalii.

Trump a sugerat că „ar fi mai bine” dacă Putin și Zelenski s-ar întâlni fără el, într-un interviu acordat marți noaptea moderatorului conservator de emisiuni radio Mark Levin.

El a adăugat că ar participa la o întâlnire cu cei doi lideri „dacă ar fi necesar”, dar că vrea să „vadă ce se întâmplă”.

Putin, deschis la ideea unor discuții directe

Președintele rus i-a spus lui Trump luni că este „deschis” la ideea unor discuții directe cu Ucraina, dar a doua zi ministrul de externe Serghei Lavrov a diluat acest angajament deja vag.

Orice întâlnire ar trebui pregătită „treptat… începând cu nivelul experților și parcurgând apoi toate etapele necesare”, a spus el, repetând o poziție frecventă a Kremlinului.

Dmitri Polianski, reprezentant adjunct al Rusiei la ONU, a declarat pentru BBC că „nimeni nu a respins” oportunitatea unor discuții directe, „dar nu ar trebui să fie o întâlnire de dragul întâlnirii”.

Șefii militari ai NATO sunt așteptați să țină o întâlnire online miercuri, în timp ce șeful militar al Regatului Unit, amiralul Tony Radakin, se deplasează la Washington pentru discuții privind desfășurarea unei forțe de asigurare în Ucraina.

Marți s-a raportat că Putin i-a sugerat lui Trump ca Zelenski să se deplaseze la Moscova pentru discuții, lucru pe care Ucraina nu l-ar fi acceptat niciodată.

Propunerea ar fi putut fi o modalitate a Rusiei de a prezenta o opțiune atât de exagerată încât Kievul nu ar fi putut să o accepte.

Progrese puține și pași mici spre un acord de pace

Discuțiile din ultimele zile par să-i fi oferit lui Trump o nouă înțelegere a complexității războiului și a prăpastiei dintre cererile Moscovei și poziția Kievului.

Armistițiul mult lăudat pe care a spus că îl poate obține de la Putin nu s-a materializat, iar acum președintele SUA a declarat că Ucraina și Rusia ar trebui să treacă direct la un acord de pace permanent, dar s-au înregistrat unele progrese în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Zelenski și liderii europeni par să-l fi convins pe Trump că astfel de angajamente ar fi esențiale pentru suveranitatea Kievului în cazul unui acord de pace.