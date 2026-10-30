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Qatarul încearcă să deblocheze negocierile dintre SUA și Iran. Mediatorii au revenit la Teheran

Mediatorii din Qatar au revenit vineri la Teheran, în încercarea de a ajunge la un acord între Statele Unite și Iran. Discuțiile sunt coordonate cu Washingtonul.
Qatarul încearcă să deblocheze negocierile dintre SUA și Iran. Mediatorii au revenit la Teheran
Emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, și președintele Iranului, Masoud Pezeshkian/Sursa foto: Mehdi Bolourian/Iranian Presidency/dpa/Hepta
Maria Miron
30 oct. 2026, 12:01, Știri externe
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Qatarul continuă eforturile diplomatice pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu. O delegație de mediatori s-a întors vineri în capitala Iranului pentru noi discuții, a declarat pentru Reuters un oficial familiarizat cu negocierile. Potrivit acestuia, demersurile de mediere sunt coordonate cu Statele Unite.

Iranul a respins planul de pace propus de Qatar

Duminică, Qatarul a prezentat autorităților iraniene un proiect de plan de pace, însă propunerile au fost respinse de un oficial iranian de rang înalt, care le-a considerat inacceptabile. Acesta a precizat că Teheranul își va menține poziția privind programul nuclear.

Una dintre principalele probleme care împiedică ajungerea la un acord este ordinea în care ar urma să fie discutate condițiile impuse de cele două părți.

Washingtonul dorește ca programul nuclear iranian să fie inclus în negocieri încă de la început. În schimb, Teheranul cere ca Statele Unite să ridice mai întâi blocada asupra porturilor iraniene și sancțiunile care afectează exporturile de petrol.

Iranul insistă asupra propriului plan de pace

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat miercuri că Teheranul menține legătura cu intermediarii pentru a analiza propunerile care ar putea permite punerea în aplicare a propriului plan de șapte zile, destinat încheierii războiului din Orientul Mijlociu.

Joi, presa iraniană a confirmat că Teheranul a primit o scrisoare din partea vicepreședintelui american JD Vance, dar nu a răspuns încă.

Potrivit presei americane, scrisoarea urmărea reluarea negocierilor de pace. Donald Trump a negat însă această informație și a susținut că demersul avea legătură cu ajutorul pentru obținerea de materiale medicale de către Iran.

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