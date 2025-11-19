Rachete de 700 milioane de dolari pentru Taiwan: SUA confirmă acordul militar

Conform Departamentului Apărării al SUA, pachetul de 698 de milioane de dolari, aprobat pentru anul fiscal 2026, vizează achiziția sistemelor de rachete NASAMS fabricate de compania RTX. Aceste sisteme sunt recunoscute pentru performanța lor în Ucraina, unde au asigurat un scut aerian solid împotriva atacurilor rusești. Contractul, stabilit la un preț fix, are ca termen de finalizare luna februarie 2031.

Rachete avansate, deținute de un număr restrâns de state în regiune

Prin această achiziție, Taiwanul se alătură unui grup select de state din regiune, alături de Australia și Indonezia, care dețin această tehnologie avansată ce implică rachete de apărare. Livrarea subliniază politica Washingtonului de a consolida capacitățile defensive ale insulei, în cadrul unui sprijin pe care oficialii americani îl descriu ca fiind „ferm”.

Anunțul vine la scurt timp după aprobarea unei alte tranzacții importante, constând în avioane de luptă și componente conexe în valoare de 330 de milioane de dolari. Conform Reuters, aceste vânzări succesive, deși au fost primite cu satisfacție de către autoritățile din Taipei, au stârnit o reacție ostilă din partea Beijingului.

Reacția Chinei: presiune militară constantă

Beijingul, care consideră Taiwanul o provincie separatistă, condamnă ferm orice transfer de armament către insulă, pe care îl percepe ca pe o provocare directă. Ca răspuns, armata chineză își intensifică operațiunile în jurul Taiwanului, desfășurând manevre aeriene și navale aproape zilnic. Aceste tactici, cunoscute ca acțiuni în „zona gri”, sunt menite să pună presiune constantă pe apărarea taiwaneză și să îi erodeze capacitatea de reacție.

În replică, guvernul de la Taipei respinge vehement pretențiile de suveranitate ale Chinei și își accelerează programul de modernizare a forțelor armate. Pe lângă achiziționarea de sisteme antiaeriene, Taiwanul investește în dezvoltarea propriei flote de submarine, esențiale pentru protejarea rutelor maritime strategice. Totodată, autoritățile taiwaneze mizează pe consolidarea cooperării cu partenerii internaționali pentru a descuraja agresiunea și a menține stabilitatea în regiune.