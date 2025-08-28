Rafinărie din Samara, Rusia, în flăcări după un atac cu drone. Instalația, la 900 de kilometri de granița cu Ucraina

Rafinăria Novokuibyshevsk, operată de compania rusă Rosneft, a fost lovită în noaptea de miercuri spre joi de drone, potrivit canalului de Telegram Astra.

Instalația, aflată la aproximativ 900 de kilometri de granița cu Ucraina, are o capacitate de producție de 8,3 milioane de tone de petrol pe an.

Astra a difuzat fotografii și înregistrări video care ar arăta flăcări masive și explozii pe teritoriul rafinăriei.

Conform Kyiv Independent, autoritățile ruse nu au comentat deocamdată incidentul, iar informațiile nu au putut fi verificate independent.

Cel puțin rafinării rusești atacate în luna august

Unitatea ar fi fost deja oprită la începutul lunii august, după ce a suferit avarii în urma unor atacuri similare cu drone ucrainene.

Surse citate de Reuters au afirmat că instalația și-a încetat complet activitatea după ce unitatea principală de rafinare a fost avariată.

Atacul de la Samara se înscrie într-o serie mai amplă de lovituri atribuite Ucrainei asupra infrastructurii petroliere și industriale din Rusia.

În luna august, cel puțin zece rafinării rusești au fost vizate, ceea ce a dus la oprirea unor capacități de procesare de circa 1,1 milioane de barili pe zi – aproximativ 17% din totalul național.