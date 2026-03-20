Război în Orientul Mijlociu, ziua 21. Explozii puternice zguduie Teheranul/ Un grup irakian își asumă responsabilitatea pentru atacurile asupra unor obiective americane

UPTADE. Israelul anunță un val „masiv” de atacuri îndreptate împotriva Teheranului

Israelul a lansat un „val masiv” de atacuri asupra capitalei iraniene, a anunțat armata israeliană, potrivit Al Jazeera.

Într-o postare pe contul său de social media în limba farsi, armata israeliană a afirmat că atacurile vizează „infrastructura teroristă” din Teheran, dar nu a furnizat detalii sau dovezi care să susțină aceste afirmații.

Forțele Aeriene ale Israelului au anunțat cu câteva ore mai devreme că avioanele sale au efectuat zeci de atacuri asupra Iranului în ultima zi, lovind peste 130 de ținte de „infrastructură” în vestul și centrul Iranului.

„Forțele Aeriene continuă să atace fără încetare”, a transmis armata.

UPTADE. Un grup armat irakian își asumă responsabilitatea pentru atacurile asupra unor obiective americane

Grupul armat irakian Saraya Awliya al-Dam a declarat într-o postare pe canalul său de Telegram că a efectuat trei atacuri împotriva unor baze americane din întreaga țară în ultimele 24 de ore, scrie Al Jazeera.

UPTADE. Explozii puternice zguduie Teheranul, în timp ce sistemele de apărare aeriană atacă țintele

Potrivit corespondentului Al Jazeera Arabic la Teheran, explozii puternice s-au auzit în tot orașul, în timp ce sistemele de apărare aeriană au atacat drone americane și israeliene care se apropiau.

UPTADE. Sirene de alarmă sună în nordul Israelului

Postul local de televiziune israelian Channel 12 afirmă că atacurile cu rachete iraniene asupra Israelului au declanșat sirenele de raid aerian în nordul țării, potrivit Al Jazeera.

Aceasta se întâmplă în contextul în care armata israeliană a semnalat din nou lansarea de rachete din Iran.

UPTADE. Arabia Saudită a interceptat mai multe drone în regiunea de Est

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat că a interceptat și a doborât cinci drone deasupra Provinciei de Est în ultimele trei ore, relatează Al Jazeera.

UPTADE. Prețul petrolului scade, după ce Netanyahu a anunțat că Iranul nu mai poate îmbogăți uraniu

„Iranul nu are capacitatea de a îmbogăți uraniu sau de a produce rachete balistice”, a declarat, joi, prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu . Traderii au declarat că piețele, lipsite de evoluții pozitive, au reacționat exagerat la remarcile lui Netanyahu despre eforturile Israelului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Rezumatul ultimelor ore