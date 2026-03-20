Război în Orientul Mijlociu, ziua 21. Explozii puternice zguduie Teheranul/ Un grup irakian își asumă responsabilitatea pentru atacurile asupra unor obiective americane/Atacuri masive cu drone și rachete

UPTADE. Bahrain raportează un incendiu la un depozit în urma unui atac iranian

Ministerul de Interne din Bahrain a declarat că incendiul de la depozitul unei companii a izbucnit din cauza șrapnelului căzut în urma „agresiunii iraniene”.

Echipele de apărare civilă au incendiu sub control „fără victime”, a transmis ministerul, citat de Al Jazeera.

Ministerul de Interne nu a precizat dacă atacul a implicat drone sau rachete iraniene.

UPTADE. Arabia Saudită se confruntă cu un val de drone

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a raportat că a interceptat și distrus trei drone în estul țării în ultima oră, scrie Al Jazeera.

Purtătorul de cuvânt al ministerului a declarat mai devreme că alte 10 drone au fost, de asemenea, distruse în diferite ocazii în ultimele câteva ore.

Toate au fost interceptate în regiunea de est a țării .

UPTADE. Kuweitul, ținta unor atacuri cu rachete și drone

Armata din Kuweit a declarat că sistemele de apărare aeriană se confruntă în prezent cu „atacuri ostile cu rachete și drone”.

Armata a precizat că, în cazul în care se aud explozii, acestea sunt „rezultatul interceptării atacului ostil de către sistemele de apărare aeriană”, relatează Al Jazeera.

Cetățenii au fost, de asemenea, îndemnați să respecte instrucțiunile de securitate și siguranță emise de autorități.

UPTADE. Emiratele Arabe Unite se apără împotriva amenințării cu rachete

Autoritatea Națională pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență, Crize și Dezastre din Emiratele Arabe Unite a avertizat populația să rămână într-un loc sigur, întrucât sistemele de apărare aeriană răspund în prezent la amenințarea unui atac cu rachete, relatează Al Jazeera.

Cetățenilor li s-a cerut să urmărească „canalele oficiale pentru avertismente și informații actualizate”.

UPTADE. Israelul anunță un val „masiv” de atacuri îndreptate împotriva Teheranului

Israelul a lansat un „val masiv” de atacuri asupra capitalei iraniene, a anunțat armata israeliană, potrivit Al Jazeera.

Într-o postare pe contul său de social media în limba farsi, armata israeliană a afirmat că atacurile vizează „infrastructura teroristă” din Teheran, dar nu a furnizat detalii sau dovezi care să susțină aceste afirmații.

Forțele Aeriene ale Israelului au anunțat cu câteva ore mai devreme că avioanele sale au efectuat zeci de atacuri asupra Iranului în ultima zi, lovind peste 130 de ținte de „infrastructură” în vestul și centrul Iranului.

„Forțele Aeriene continuă să atace fără încetare”, a transmis armata.

UPTADE. Un grup armat irakian își asumă responsabilitatea pentru atacurile asupra unor obiective americane

Grupul armat irakian Saraya Awliya al-Dam a declarat într-o postare pe canalul său de Telegram că a efectuat trei atacuri împotriva unor baze americane din întreaga țară în ultimele 24 de ore, scrie Al Jazeera.

UPTADE. Explozii puternice zguduie Teheranul, în timp ce sistemele de apărare aeriană atacă țintele

Potrivit corespondentului Al Jazeera Arabic la Teheran, explozii puternice s-au auzit în tot orașul, în timp ce sistemele de apărare aeriană au atacat drone americane și israeliene care se apropiau.

UPTADE. Sirene de alarmă sună în nordul Israelului

Postul local de televiziune israelian Channel 12 afirmă că atacurile cu rachete iraniene asupra Israelului au declanșat sirenele de raid aerian în nordul țării, potrivit Al Jazeera.

Aceasta se întâmplă în contextul în care armata israeliană a semnalat din nou lansarea de rachete din Iran.

UPTADE. Arabia Saudită a interceptat mai multe drone în regiunea de Est

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat că a interceptat și a doborât cinci drone deasupra Provinciei de Est în ultimele trei ore, relatează Al Jazeera.

UPTADE. Prețul petrolului scade, după ce Netanyahu a anunțat că Iranul nu mai poate îmbogăți uraniu

„Iranul nu are capacitatea de a îmbogăți uraniu sau de a produce rachete balistice”, a declarat, joi, prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu . Traderii au declarat că piețele, lipsite de evoluții pozitive, au reacționat exagerat la remarcile lui Netanyahu despre eforturile Israelului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

