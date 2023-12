Războiul Israel - Hamas. Israelul pierde sprijinul global / Adunarea Generală a ONU a votat o cerere de încetare imediată a focului în războiul dintre Israel şi Hamas / 153 de ţări au votat pentru. România s-a abţinut. SUA au votat împotrivă

UPDATE Biden se va întâlni cu rudele americanilor ţinuţi ostatici de Hamas

Preşedintele SUA, Joe Biden, a planificat să primească miercuri membrii de familie ai americanilor ţinuţi ostatici de Hamas în Fâşia Gaza, potrivit Reuters.

Rudele tuturor celor opt americani care sunt consideraţi dispăruţi după atacul mortal comis de gruparea militantă palestiniană Hamas pe 7 octombrie împotriva Israelului ar urma să participe la o întâlnire la Casa Albă cu preşedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a declarat un înalt oficial al administraţiei Biden, pentru sursa citată.

În urma unui armistiţiu de şapte zile, peste 100 de ostatici au fost eliberaţi, inclusiv patru americani. Restul sunt încă ţinuţi ostatici, fără a fi cunoscute detalii despre locaţia în care se află, în timp ce Israelul bombardează ascunzătorile şi punctele de comandă ale Hamas.

„Joe Biden s-a implicat personal în problema ostaticilor şi a vorbit de mai multe ori cu premierul israelian Benjamin Netanyahu şi cu emirul Qatarului despre cum să asigure eliberarea acestora”, a declarat oficialul administraţiei.

De asemenea, consilierul pe probleme de securitate naţională, Jake Sullivan, s-a întâlnit în repetate rânduri cu familiile ostaticilor, a precizat oficialul, şi se aşteaptă să discute despre ostatici în timpul călătoriei sale în Israel din această săptămână.

UPDATE Războiul din Gaza va continua "cu sau fără sprijin internaţional"

Ministrul israelian de externe Eli Cohen a declarat miercuri că războiul din Fâşia Gaza va continua "cu sau fără sprijin internaţional".

"Israelul va continua războiul împotriva Hamas cu sau fără sprijin internaţional. O încetare a focului în stadiul actual este un cadou pentru organizaţia teroristă Hamas şi îi va permite acesteia să revină şi să ameninţe locuitorii Israelului", a declarat Cohen unui diplomat în vizită, potrivit unui comunicat al ministerului.

UPDATE SUA şi Marea Britanie impun noi sancţiuni împotriva Hamas

Statele Unite şi Marea Britanie au anunţat miercuri o nouă rundă de sancţiuni împotriva Hamas din cauza atacului mortal comis la 7 octombrie împotriva Israelului.

Măsura "vizează oficiali-cheie care perpetuează agenda violentă a Hamas prin reprezentarea intereselor grupului în străinătate şi prin gestionarea finanţelor sale", a declarat Departamentul Trezoreriei SUA.

"Hamas continuă să se bazeze în mare măsură pe reţele de oficiali şi afiliaţi bine plasaţi, exploatând jurisdicţii aparent permisive pentru a dirija campanii de strângere de fonduri pentru... canalizarea acestor venituri ilicite pentru a-şi susţine activităţile militare din Gaza", a declarat subsecretarul Trezoreriei SUA pentru terorism şi informaţii financiare, Brian Nelson.

"Hamas nu poate avea niciun viitor în Gaza", a declarat ministrul britanic de externe David Cameron. "Sancţiunile de astăzi împotriva Hamas şi Jihadului Islamic Palestinian vor continua să le taie accesul la finanţare şi să le izoleze şi mai mult".

El a adăugat: "Vom continua să lucrăm cu partenerii pentru a ajunge la o soluţie politică pe termen lung, astfel încât israelienii şi palestinienii să poată trăi în pace."

UPDATE Ursula von der Leyen cere sancţiuni pentru coloniştii israelieni "extremişti" din Cisiordania

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susţinut miercuri impunerea de sancţiuni pentru coloniştii israelieni "extremişti" responsabili de atacurile asupra palestinienilor din Cisiordania.

"Sunt în favoarea sancţionării celor implicaţi în atacurile din Cisiordania. Aceştia trebuie să fie traşi la răspundere. Aceste violenţe nu au nimic de-a face cu lupta împotriva Hamas şi trebuie să înceteze", a declarat preşedintele Comisiei Europene în faţa deputaţilor UE.

UPDATE Armata israeliană afirmă că 115 soldaţi au fost ucişi în războiul din Gaza

Armata israeliană a declarat miercuri că 115 soldaţi au fost ucişi până în prezent în ofensiva împotriva militanţilor Hamas din Fâşia Gaza.

Armata a precizat că 10 soldaţi au murit în luptele din nordul teritoriului marţi, cea mai mortală zi pentru armată de la începutul operaaţiunilor terestre, din 27 octombrie.

UPDATE Papa face apel la "încetarea imediată a focului" în Gaza

Papa Francisc şi-a reînnoit miercuri apelul pentru o încetare "imediată" a focului în Gaza şi a pledat pentru încetarea suferinţei atât pentru israelieni, cât şi pentru palestinieni.

"Îmi reînnoiesc apelul pentru o încetare imediată a focului", a declarat liderul celor peste 1,35 miliarde de catolici din lume, în timpul audienţei de miercuri.

"Fie ca această mare suferinţă pentru israelieni şi palestinieni să ia sfârşit", a spus el, îndemnând la eliberarea tuturor ostaticilor israelieni şi la livrarea de ajutor umanitar în Gaza.

UPDATE Adunarea Generală a ONU a votat o cerere de încetare imediată a focului în războiul dintre Israel şi Hamas / 153 de ţări au votat pentru. România s-a abţinut. SUA au votat împotrivă

Adunarea Generală a ONU a cerut marţi o încetare imediată a focului în războiul dintre Israel şi Hamas, după ce mai mult de trei sferturi din cei 193 de membri au sprijinit această măsură, care a fost respinsă săptămâna trecută de Statele Unite în Consiliul de Securitate.

WSJ: Israelul începe să inunde tunelurile Hamas

Armata israeliană a început să inunde cu apă din mare tunelurile Hamas din Gaza. Wall Street Journal scrie acest lucru, citând oficiali americani anonimi şi adăugând că procesul ar putea dura, probabil, săptămâni.

Unii oficiali ai administraţiei Biden au spus că procesul ar putea ajuta la distrugerea tunelurilor, unde Israelul crede că gruparea militantă ascunde ostatici, luptători şi muniţii, a raportat Jurnalul.

Alţi oficiali şi-au exprimat îngrijorarea că apa de mare ar putea pune în pericol aprovizionarea cu apă dulce a Gazei, a relatat ziarul.

Biden descurajează Israelul

Preşedintele SUA, Joe Biden, a declarat marţi că Israelul pierde sprijin din cauza bombardamentelor "nediscriminatorii" din Gaza şi că Benjamin Netanyahu ar trebui să-şi schimbe guvernul de orientare dură, expunând o nouă fisură în relaţiile cu premierul israelian.

Comentariile lui Biden, făcute în faţa donatorilor pentru campania sa de realegere din 2024, au fost cele mai critice de până acum la adresa modului în care Netanyahu a gestionat războiul Israelului din Gaza, potrivit Reuters.

Ele reprezintă un contrast puternic cu susţinerea literală şi politică a liderului israelian manifestată la câteva zile după atacul militanţilor Hamas din 7 octombrie asupra sudului Israelului.

"Securitatea Israelului se poate baza pe Statele Unite, dar în acest moment are mai mult decât Statele Unite. Are Uniunea Europeană, are Europa, are cea mai mare parte a lumii ... Dar încep să piardă acest sprijin prin bombardamentele nediscriminatorii care au loc", a declarat Biden.

Comentariile lui Biden au deschis o nouă fereastră în discuţiile sale private tranşante cu Netanyahu, cu care are divergenţe profunde de zeci de ani.

Biden a făcut aluzie la o conversaţie privată în care liderul israelian a spus: „Aţi bombardat Germania, aţi aruncat bomba atomică, au murit mulţi civili.'"

Biden a spus că a răspuns: "Da, de aceea toate aceste instituţii au fost înfiinţate după cel de-al Doilea Război Mondial pentru a se asigura că nu se va mai întâmpla din nou... să nu facem aceleaşi greşeli pe care le-am făcut noi la 11 septembrie. Nu există niciun motiv pentru care trebuia să ne aflăm într-un război în Afganistan".

Represaliile Israelului la atacurile Hamas au provocat 18.000 de morţi, potrivit oficialilor din Gaza, 50.000 de răniţi şi au creat o criză umanitară.

Biden se va întâlni cu familiile ostaticilor Hamas

Preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, se va întâlni mâine cu familiile ostaticilor americani răpiţi de Hamas în timpul atacului din 7 octombrie asupra Israelului. Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru CNN.

Întâlnirea va avea loc la Casa Albă. Mai multe familii de ostatici sunt la Washington săptămâna aceasta pentru a susţine personal ca administraţia Biden şi guvernul israelian să lucreze mai mult pentru a-i elibera cei dragi.

Potrivit Casei Albe, şapte bărbaţi americani şi o femeie sunt daţi dispăruţi de la începutul războiului. Până acum, patru americani au fost eliberaţi, o fetiţă de 4 ani şi trei femei. Biden se întâlnise deja cu mai multe rude ale acestora pe Zoom.