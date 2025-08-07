Familiile ostaticilor israelieni au plecat pe mare spre Gaza: „Fie îi aducem acasă acum, fie îi pierdem pentru totdeauna”

La bordul a trei bărci pornite din portul Ashkelon, situat pe țărmul Mării Mediterane, în sudul Israelului, aproximativ 20 de persoane din familiile ostaticilor israelieni s-au apropiat joi de coasta Fâșiei Gaza, încercând să transmită un semnal de alarmă către lumea întreagă.

Scopul declarat al demersului a fost „să se apropie cât mai mult posibil de cei dragi” ținuți în captivitate de Hamas, potrivit unui videoreporter AFP aflat la bordul uneia dintre bărci, citat de Le Figaro. Ulterior, celor trei ambarcațiuni li s-au alăturat pe mare mai multe alte nave.

SOS către către comunitatea internațională

„Mayday! Mayday! Mayday! Avem nevoie de tot ajutorul internațional pentru a salva ostaticii”, a strigat Yehouda Cohen, tatăl unuia dintre cei răpiți, printr-un megafon, în timp ce barca sa se îndrepta spre Gaza. Apelul „Mayday”, un semnal codificat internațional folosit în aviație, marină și comunicații de urgență, a fost folosit întocmai pentru a sublinia gravitatea situației și disperarea celor care cer intervenția comunității internaționale.

Inițiativa aparține Forumului familiilor de ostatici, care a transmis și un mesaj puternic miercuri seară: „Timpul se scurge, rudele noastre nu mai pot aștepta. Fie îi aducem acasă acum, fie îi pierdem pentru totdeauna”.

Familiile: Netanyahu pune ostaticii în pericol

Familiile ostaticilor l-au acuzat direct pe prim-ministrul israelian, Benyamin Netanyahu, de lipsă de acțiune și chiar de punerea în pericol a vieților ostaticilor: „Guvernul lui Netanyahu acționează într-un mod care duce la uciderea lor, încercând să poarte război în toată Fâșia Gaza, punând ostaticii în pericol”, a declarat el în engleză.

Situația umanitară și morală devine tot mai tensionată, mai ales după ce Hamas și Jihadul Islamic au publicat recent videoclipuri tulburătoare cu doi ostatici, extrem de slăbiți. Președintele francez Emmanuel Macron a reacționat dur: „O inumanitate fără limite”, a scris el duminică pe X.

Din cei 251 de ostatici răpiți pe 7 octombrie 2023, 49 sunt încă deținuți în Gaza, iar 27 dintre aceștia au fost declarați morți de armata israeliană.

Șeful armatei israeliene: Extinderea războiului în Gaza pune în pericol ostaticii

Presa israeliană a relatat că Netanyahu ar decis ocuparea totală a Fâșiei Gaza, asediată și bombardată continuu din octombrie 2023. Premierul urma să conducă joi o ședință a cabinetului de securitate pentru a decide etapele următoare ale războiului, după ce șeful statului major al forțelor armate israeliene, Eyal Zamir s-a opus planului de extindere a campaniei militare în Gaza, avertizând că ocuparea restului regiunii s-ar putea transforma într-o capcană militară și ar pune în pericol ostaticii.