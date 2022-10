Serviciile secrete din Ucraina raportează că la Moscova au început o serie de măsuri împotriva militarilor, traficul în centrul oraşului fiind blocat.

Unităţile diviziei operaţionale Dzerjinski, elita Gărzii ruse, ar fi intrat în oraş. Se presupune că acestea s-ar fi deplasat spre centru împreună cu unităţi de poliţie.

"Se ştie că au avut loc numeroase arestări şi reţineri ale militarilor. Între timp, toate unităţile militare din perimetrul Moscovei au fost puse în stare de alertă maximă" transmit serviciile ucrainene, potrivit Ukrainska Pravda.

Centrala nucleară de la Zaporojie a început să folosească generatoare diesel, deoarece bombardamentele din zonă au lăsat-o fără energia electrică esenţială pentru răcirea reactoarelor. Şeful AIEA va merge la Moscova pentru a încerca să găsească o soluţie, potrivit Reuters.

Serviciul Poştal ucrainean va emite timbre care prezintă podul avariat din Strâmtoarea Kerci, care lega Crimeea de Rusia, a anunţat sâmbătă directorul general al instituţiei.

„Nu vă voi ura o zi bună, pentru că este deja minunată. Podul de la Kerci este gata", a declarat şeful Ukrposhta, Igor Smelyansky.

Timbrul va reprezenta două figuri care seamănă cu vedetele de la Hollywood, Leonardo DiCaprio şi Kate Winslet, în poziţia lor celebră din filmul „Titanic" din 1997.

"Politica noastră de descurajare nucleară este exclusiv defensivă", a subliniat el. "Aş dori să subliniez că Rusia rămâne angajată faţă de declaraţia pe care liderii celor cinci puteri nucleare au făcut-o la 3 ianuarie, confirmând că războiul nuclear este inacceptabil", a adăugat Lavrov, informează agenţia de presă TASS.

Potrivit acestuia, Rusia nu acceptă ameninţările Occidentului în legătură cu potenţiala utilizare a armelor nucleare. "În ceea ce priveşte declaraţiile puternice despre unele consecinţe pentru Rusia, cu siguranţă nu acceptăm limbajul ameninţărilor. Lăsăm la latitudinea conştiinţei politicienilor occidentali care fac astfel de declaraţii. Nu avem niciun plan de a dezbate cu ei pe această temă, deoarece este clar că nu are rost", a subliniat Lavrov.

Autorităţile regionale au anunţat că podul a fost redeschis traficului. Totuşi, pe pod nu pot trece decât autoturismele şi autobuzele după ce sunt atent verificate. Camioanele sunt nevoite să utilizeze feribotul pentru a face traversarea.

„Circulaţia vehiculelor de-a lungul podului din Crimeea a început. În acest moment, traficul este deschis pentru autoturisme şi autobuze, cu o procedură de inspecţie completă. Îi rugăm pe şoferii de camioane să îşi planifice traseul folosind trecerea cu feribotul de la Kerch”, a declarat Serghei Aksyonov, potrivit Sky News.

Ministerul rus al Apărării l-a numit pe generalul Serghei Surovikin în funcţia de nou comandant general al forţelor ruseşti angajate în Ucraina, potrivit unui comunicat al ministerului.

Schimbarea survine după ce, la începutul acestei săptămâni, s-a raportat demiterea comandanţilor a două dintre cele cinci regiuni militare ale Rusiei.

Centrala nucleară din Zaporojie, ocupată din martie de Rusia, şi-a pierdut conexiunea la alimentarea electrică externă sâmbătă, în urma unui bombardament.

Un consilier prezidenţial ucrainean a postat un mesaj pe Twitter în care a spus că incidentul a fost doar "începutul", dar nu a spus că forţele ucrainene sunt responsabile pentru explozie.

„Tot ceea ce este ilegal trebuie distrus, tot ceea ce este furat trebuie returnat Ucrainei, tot ceea ce este ocupat de Rusia trebuie expulzat", a scris Mykhailo Podolyak.

Interfax l-a citat pe preşedintele Consiliului de Stat al republicii Crimeea, Vladimir Konstantinov, care a declarat că "vandalii ucraineni au reuşit să ajungă cu mâinile lor însângerate la podul din Crimeea", relatează Reuters.

Konstantinov a declarat că daunele "nu au fost de natură gravă" şi vor fi reparate rapid.

O explozie puternică s-a produs, sâmbătă dimineaţă, pe Podul Kerci, care face legătura dintre Rusia şi peninsula Crimeea. Potrivit primelor informaţii, un tren cu vagoane cisternă a sărit în aer şi a produs o deflagraţie foarte mare. În imagini se vede cum o parte rutieră a podului s-a prăbuşit.

#BREAKING according to many photos and videos, the Crimea bridge is damaged, a part of the bridge is collapsed. pic.twitter.com/JXfD1K6kag