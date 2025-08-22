Trump a prezentat la Washington o fotografie primită de la Putin, după întâlnirea lor din Alaska

Evenimentul a avut loc în Biroul Oval, în timpul anunțului oficial privind găzduirea tragerii la sorți a Cupei Mondiale 2026 la Kennedy Center din Washington.

„Am primit această fotografie de la cineva care își dorește foarte mult să fie prezent aici. Este un om care a fost foarte respectuos cu mine și cu țara noastră, dar nu atât de respectuos cu alții. O să o semnez pentru el”, a declarat Trump, arătând imaginea în care apare alături de Putin.

Trump și Putin, întâlnire istorică în Alaska

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată vinerea trecută la Anchorage, a fost prima după declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Președintele american a avut ulterior discuții la Casa Albă cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni, într-o săptămână marcată de negocieri diplomatice intense.

Trump a anunțat că intenționează să organizeze o întâlnire directă între Putin și Zelenski, însă vineri ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat pentru NBC News că „agenda pentru un astfel de summit nu este pregătită deloc”.

Trump avertizează: „În două săptămâni voi lua o decizie”

Întrebat despre recenta lovitură rusă asupra unei fabrici americane din Ucraina, Trump a transmis un mesaj ferm: „Nu sunt deloc fericit cu ceea ce se întâmplă în acel război. În următoarele două săptămâni vom afla încotro se îndreaptă situația și voi lua o decizie importantă”.

Președintele a precizat că opțiunile luate în calcul includ impunerea de „sancțiuni masive, tarife masive sau chiar varianta de a nu interveni deloc și de a spune: este lupta voastră”.

Această declarație subliniază tensiunile majore din jurul conflictului ruso-ucrainean și marchează un moment crucial pentru relațiile dintre Washington, Moscova și Kiev.