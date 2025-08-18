Războiul din Ucraina, ziua 1.272. Zelenski se întâlnește la Casa Albă cu Donald Trump și liderii europeni / Trump spune că vor exista garanții de securitate

Trump spune că vor exista garanții de securitate

Donald Trump a declarat că vor exista garanții de securitate pentru Ucraina.

Liderul american, vorbind la Casa Albă, a spus: „Va fi mult, va fi mult ajutor când vine vorba de securitate. Va fi mult ajutor. Va fi bine”.

„Ei (europenii – n.r.) sunt prima linie de apărare pentru că sunt acolo, dar îi vom ajuta și noi. Vom fi implicați atunci când va fi cazul”, a adăugat liderul de la Casa

Trump nu a precizat dacă acest lucru va implica și trupe americane.

Sirenele de raid aerian sună la Kiev în timp ce liderii europeni se adună la Casa Albă

Sirenele de raid aerian au pornit în capitala Ucrainei, potrivit Sky News. În ultimele zile, orașul nu a fost vizat de atacurile rușilor deoarece președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a întâlnit cu liderul SUA, Donald Trump.

Experții internaționali spun că posibilul atac de luni ar arăta intenția rușilor de a prelungi războiul.

Președintele american Donald Trump îl primește luni, la Casa Albă, pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski. Apoi, Trump se va întâlni tot la Casa Albă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președinții Franței și Finlandei, Emmanuel Macron și Alexander Stubb, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, precum și premierii Regatului Unit și Italiei, Keir Starmer și Giorgia Meloni.

Întâlnirea Trump–Zelenski de la Casa Albă are loc la ora 20.00, ora României. Aderarea la NATO și returnarea Crimeei, variante excluse de Trump

Întâlnirea dintre Trump, Zelenski și liderii europeni, are loc de la ora 20:00 (ora României). Cei doi vor discuta mai întâi față în față, apoi discuțiile se vor extinde cu participarea liderilor europeni. Surse diplomatice afirmă că europenii au fost informați să fie pregătiți pentru un eventual summit trilateral Trump-Putin-Zelenski spre finalul săptămânii.

Volodimir Zelenski se întâlnește cu trimisul special al SUA înaintea întrevederii cu Trump

Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu trimisul special american Keith Kellogg înainte de summitul său cu Donald Trump, pentru a discuta despre situația Ucrainei.

Această întâlnire s-a desfășurat cu câteva ore înainte ca Volodimir Zelenski să se vadă cu președintele american Donald Trump.

Casa Albă a întrebat dacă Zelenski va veni în costum la întâlnirea cu Trump

Volodimir Zelenski ar urma să poarte o jachetă mai elegantă în timpul întâlnirii sale cu președintele Donald Trump în Biroul Oval, la câteva luni după ce ultima vizită a președintelui ucrainean la Casa Albă a degenerat într-o confruntare aprinsă.

Keir Starmer, înaintea întâlnirii Trump-Zelenski: Toată lumea vrea să se încheie

Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii, se va alătura mai multor lideri europeni la discuțiile de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, care vor avea loc luni. În drum spre Washington, premierul a transmis un mesaj.

Premierul Keir Starmer urmează să ajungă la Washington DC la ora 10:10 EST (17:10 ora României), potrivit Downing Street.

Într-un videoclip postat pe X din avion, Starmer afirmă că „toată lumea vrea ca acest lucru să se încheie, nu în ultimul rând ucrainenii”.

Ucraina are nevoie de 45 miliarde de dolari pentru a acoperi împrumuturile anul viitor

Bugetul de stat al Ucrainei necesită fonduri de peste 45 de miliarde de dolari, finanțare provenită din sursă externă, a acoperi împrumuturile anul viitor, potrivit ministrului de Finanțe al Ucrainei, Serhii Marchenko.

Zelenski: Putin compromite eforturile diplomatice în urma atacului asupra regiunii Zaporojie

Trei oameni au fost uciși și alți 23 răniți într-un atac cu rachete rusești asupra regiunii Zaporojie, luni dimineața, a anunțat guvernatorul regional, Ivan Fedorov.

„Mulți răniți sunt în stare gravă. Chiar acum medicii le salvează viețile”, a scris Fedorov pe Telegram. „Printre ei se află un băiat de 17 ani. O parte dintre victime sunt în prezent supuse unor intervenții chirurgicale”.

Ministerul de Externe din Polonia: Presiunea trebuie să fie pusă pe agresor, nu pe victimă

Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a afirmat, în timpul videoconferinței Coaliției de Voință că presiunea trebuie să fie direcționată spre agresor, nu spre victimă.

Polonia a fost reprezentată de ministrul de Externe Radosław Sikorski.

„(…)Am subliniat că, pentru a se ajunge la pace, trebuie exercitată presiune asupra agresorului, nu asupra victimei agresiunii”, a scris duminică pe X Sikorski, ministrul de Externe al Poloniei.

Germania exclude trimiterea de trupe în Ucraina, dar spune că va avea un rol cheie în garanțiile de securitate

Berlinul respinge ideea unui contingent militar german în Ucraina: „O desfășurare suplimentară ar fi o povară prea mare”, spune ministrul de Externe Johann Wadephul.

Atac masiv al Rusiei înainte de întâlnirea Zelenski-Trump-UE. Zeci de orașe și localități ucrainene vizate și zeci de morți și răniți

Rusia a ucis cel puțin 11 persoane în timpul unei serii de atacuri asupra a zeci de orașe și localități ucrainene, cu câteva ore înaintea unui summit important la Casa Albă, la care vor participa președintele Volodimir Zelenski și liderii europeni.

Dronele și rachetele Moscovei au lovit Harkov, Donețk, Zaporijea și Odesa duminică noaptea și luni dimineața, vizând clădiri de apartamente și alte infrastructuri civile, potrivit oficialilor locali.Cel puțin șapte persoane au fost ucise și aproximativ 20 rănite într-un atac separat asupra celui de-al doilea oraș ca mărime din Ucraina, Harkov, au raportat mai multe agenții de presă.

Diplomații europeni, pregătiți pentru o posibilă întâlnire între Trump, Zelenski și Putin

Statele Unite au cerut partenerilor europeni să fie gata pentru o întâlnire trilaterală între Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, care ar putea avea loc săptămâna aceasta în Europa, dacă nu intervin schimbări de ultim moment.

Cel puțin 20 de morți și 134 de răniți într-o explozie la o fabrică din regiunea Riazan, Rusia

O explozie urmată de un incendiu la o fabrică din regiunea Riazan, aflată la sud-est de Moscova, a provocat moartea a cel puțin 20 de persoane și rănirea altor 134.

Atacurile rusești au ucis 8 persoane și au rănit 35 de persoane în Ucraina înainte de întâlnirea dintre Zelenski și Trump

Atacurile au loc în contextul în care Moscova continuă să respingă apelurile la un armistițiu necondiționat, intensificând în schimb utilizarea dronelor și rachetelor împotriva Ucrainei, notează Kiyv Independent.

Macron, înaintea discuțiilor cu Trump: Rusia vrea capitularea Ucrainei, nu pacea

Emmanuel Macron a declarat, duminică, după o reuniune a Coaliției de Voință, că Rusia propune, prin planurile sale de pace, capitularea Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent.

„Nu cred că Putin vrea pace”, a spus Macron jurnaliștilor după ce a co-prezidat întâlnirea alături de premierul britanic Keir Starmer. „Cred că el vrea capitularea Ucrainei.”

Întâlnire cu mize mari: Zelenski a ajuns la Washington pentru discuții cu Trump. La ce oră se vor întâlni cei doi lideri

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns luni în Washington DC, acolo unde se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, pentru negocieri privind încheierea războiului. Zelenski va fi însoțit de câțiva lideri europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, premierul italian Giorgia Meloni și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Aderarea la NATO și returnarea Crimeei, variante excluse de Trump. Urmează întâlnirea cu Zelenski la Washington

Într-un context diplomatic de maximă tensiune, președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat luni la Casa Albă pentru o întâlnire crucială cu Donald Trump, scrie The Guardian. Miza discuțiilor este identificarea unei soluții pentru încetarea războiului, însă viziunile celor două părți par fundamental opuse, creând o divergență majoră între Statele Unite și aliații săi europeni.

În timp ce Zelenski călătorește la Washington pentru negocieri de pace, Rusia atacă Ucraina cu rachete balistice

Rusia a lansat un val de atacuri cu rachete asupra orașelor ucrainene în seara zilei de 17 august, cu doar câteva ore înainte de întâlnirea programată a președintelui Volodimir Zelenski cu președintele american Donald Trump pentru discuții de pace.

Rubio neagă că liderii europeni vin la Casa Albă pentru a „împiedica ca Zelenski să fie intimidat”

„Oh, aceasta este o narațiune mediatică atât de stupidă, că vin aici mâine pentru că Trump îl va intimida pe Zelenski să încheie o înțelegere proastă”, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio pentru CBS, notează Kiyv Independent.

Melania Trump i-a scris o scrisoare lui Putin despre protejarea copiilor

Trump a publicat textul integral al scrisorii pe contul său Truth Social pe 17 august, ca răspuns la criticile aduse primirii călduroase a președintelui rus.