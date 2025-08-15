Reacție fulger a lui Zelenski după ce Trump și Putin s-au întâlnit: „În ziua negocierilor, rușii continuă să ucidă”

În timp ce Donald Trump și Vladimir Putin au început summitul din Alaska axat pe încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, președintele ucrainean, Volodomir Zelenski, a oferit o actualizare cu privire la luptele într-un discurs pe rețelele sociale de la Kiev.

„În ziua negocierilor, rușii ucid. Și asta spune multe”, a scris Zelenski într-o postare pe X care însoțea actualizarea sa video.

El a enumerat o serie de ținte rusești. „Sumy – un atac rus asupra pieței centrale. Regiunea Dnipro – atacuri asupra orașelor și întreprinderilor. Zaporojie, regiunea Kherson, regiunea Donetsk – atacuri rusești deliberate. Războiul continuă, și asta tocmai pentru că nu există niciun ordin și nici măcar un semnal că Moscova se pregătește să pună capăt acestui război”, a spus președintele Ucrainei.

„Rusia trebuie să pună capăt războiului pe care ea însăși l-a început și care se prelungește de ani de zile”, a adăugat el.

„Uciderile trebuie să înceteze. Este necesară o întâlnire a liderilor – cel puțin a Ucrainei, Americii și Rusiei – și tocmai într-un astfel de format sunt posibile decizii eficiente. Sunt necesare garanții de securitate. Este nevoie de o pace durabilă”, a adăugat acesta.