Recean: Moldova a arătat lumii întregi că suntem un popor neînfricat, deștept și demn

„Dragi moldoveni, vă mulțumim pentru lecția incredibilă de demnitate, curaj și dragoste de neam. Aceste alegeri au arătat că atunci când statul și cetățenii își apără împreună țara, câștigă democrația și câștigă oamenii”, a spus premierul.

Recean a mulțumit fiecăruia pentru că „și-a apărat țara prin vot”.

„Nu doar PAS a câștigat – a câștigat Moldova, care a arătat lumii întregi că suntem un popor neînfricat, deștept și demn. Le mulțumesc și instituțiilor statului care au apărat procesul electoral și au garantat respectarea voinței oamenilor”, a mai declarat Recean.

„Avem o mare responsabilitate și multă muncă în față: să aducem Uniunea Europeană acasă, să continuăm curățarea justiției, să ne întărim instituțiile statului și să asigurăm dezvoltare economică. Moldova are puterea să-și construiască singură viitorul”, a conchis premierul.

Partidul proeuropean PAS și-a zdrobit adversarii la alegerile parlamentare din Republica Moldova. PAS are peste 50% dintre voturi și va obține cel puțin 55 de mandate în Parlament. Coaliția partidelor proruse nu are nici măcar jumătate din numărul total de voturi obținute de PAS.