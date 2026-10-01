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Republica Moldova renunță la sistemul administrativ moștenit din perioada sovietică. Cele 32 de raioane vor fi înlocuite cu trei regiuni

Republica Moldova pregătește o reorganizare administrativ-teritorială prin care actualele 32 de raioane, o structură cu origini în administrația sovietică, vor fi înlocuite cu trei regiuni: Nord, Centru și Sud. Guvernul de la Chișinău a prezentat conceptul reformei, care prevede și transformarea raionului Taraclia în municipiu.
Republica Moldova renunță la sistemul administrativ moștenit din perioada sovietică. Cele 32 de raioane vor fi înlocuite cu trei regiuni
Foto: Facebook/Vasile Tofan
Cosmin Pirv
01 oct. 2026, 14:10, Știri externe
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Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a prezentat joi proiectul care prevede desființarea actualelor 32 de raioane.

Conform proiectului, actualele raioane vor fi reorganizate în trei regiuni și municipiul Taraclia. Municipiile Chișinău și Bălți își păstrează statutul actual, iar UTA Găgăuzia va avea în continuare un statut special.

Reședințele celor trei regiuni vor fi Bălți pentru Regiunea Nord, Chișinău pentru Regiunea Centru și Cahul pentru Regiunea Sud.

Șeful Guvernului spune că „în loc de 32 de administrații regionale vom avea 3 regiuni”, iar rolul acestora va fi susținerea dezvoltării regionale și a cooperării dintre primării.

„Serviciile gestionate anterior de raioane vor fi distribuite între primării sau structurile din teritoriu ale autorităților centrale, precum asistența socială și educația”, arată Vasile Tofan.

Premierul susține că reforma va duce la reducerea numărului de funcționari și a birocrației.

„Vrem echipe compacte, profesioniste, în care fiecare om să producă mai mult și mai bine”, spune Tofan.

El afirmă că primăriile nu vor pierde competențe sau resurse, ci vor primi mai multe responsabilități și fonduri.

„Serviciile nu pleacă, dimpotrivă. Ghișeele, serviciile importante, actele necesare oamenilor rămân în localități. Regiunile nu vor presta servicii publice – acestea vor fi asigurate de primării, structuri teritoriale ale administrației publice centrale și operatorii competenți”, mai spune Tofan.

Potrivit premierului, cheltuielile care erau alocate administrării raioanelor vor fi direcționate către nevoile comunităților.

Pachetul legislativ pentru implementarea reformei administrativ-teritoriale urmează să ajungă în Parlament în toamna anului 2026.

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