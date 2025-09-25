Reușită extraordinară a medicinei moderne: Boala Huntington a fost tratată cu succes pentru prima dată

Boala este răspândită în familii, distruge celulele creierului și seamănă cu o combinație de demență, Parkinson și boala neuronului motor.

O echipă de cercetare afirmă că datele arată că boala a fost încetinită cu 75% la pacienți, potrivit BBC.

„Aceasta înseamnă că declinul la care te-ai aștepta în mod normal într-un an ar dura la patru ani după tratament, oferind pacienților decenii de „viață de bună calitate”, a declarat profesoara Sarah Tabrizi pentru BBC News.

Noul tratament este un tip de terapie genică administrată în timpul unei intervenții chirurgicale delicate pe creier, care durează între 12 și 18 ore.

Primele simptome ale bolii Huntington tind să apară la 30 sau 40 de ani și sunt, în mod normal, fatale în decurs de două decenii – ceea ce deschide posibilitatea ca un tratament mai timpuriu să prevină apariția simptomelor.

Profesorul Tabrizi, directorul Centrului pentru Bolile Huntington din cadrul University College London, a descris rezultatele ca fiind „spectaculoase”.

„Nici în cele mai îndrăznețe vise ale noastre nu ne-am fi așteptat la o încetinire cu 75% a progresiei clinice”, a spus ea.

Niciunul dintre pacienții tratați nu a fost identificat, dar unul a fost pensionat medical și s-a întors la muncă. Alții din studiu încă merg, deși se așteaptă să aibă nevoie de un scaun cu rotile.

Tratamentul este probabil foarte scump. Cu toate acestea este un moment de adevărată speranță într-o boală care afectează oamenii aflați în floarea vârstei și devastează familii.