Revoluție în aviație: pasagerii economy vor putea dormi în paturi, pe zborurile lungi

Pasagerii clasei economy vor putea dormi în cușete pe zboruri comerciale, după ce Air New Zealand a anunțat lansarea unui nou serviciu destinat curselor ultra-lungi, într-o încercare de a face mai suportabile călătoriile de peste 17 ore, transmite CNN.
Sursa foto: Air New Zealand
Victor Dan Stephanovici
15 apr. 2026, 12:52, Economic

Compania aeriană va introduce, începând cu 18 mai, sistemul „Skynest” pe ruta Auckland – New York, una dintre cele mai lungi din lume, arată CNN. Șase cușete vor fi instalate într-o zonă special amenajată a aeronavelor Boeing 787-9 Dreamliner, dispuse ca paturi suprapuse, câte trei pe fiecare parte. Serviciul nu va fi disponibil pe toată durata zborului. Pasagerii vor putea folosi cușetele doar pentru sesiuni de câte patru ore. Pentru acces, aceștia vor plăti biletul standard, estimat la aproximativ 650 de euro, plus un cost suplimentar de circa 250 de euro. Inițial, vor exista două intervale de utilizare. După prima sesiune, echipajul va schimba lenjeria și va permite accesul altor pasageri.

Confort minim, dar cu facilități

Cușetele includ o perdea pentru intimitate, lumină pentru citit, porturi USB și un kit de confort cu mască de somn, dopuri de urechi și produse de îngrijire. Spațiul este însă limitat, iar pasagerii vor trebui să stea întinși pe toată durata utilizării, fără a putea adopta alte poziții. Compania recomandă și reguli de bun-simț, precum evitarea parfumurilor, pentru a nu deranja ceilalți pasageri. Deși pare o inovație, conceptul de cușete în avion nu este nou. În anii ’50, astfel de facilități erau utilizate de companii precum Pan Am sau KLM, dar au fost abandonate în timp pentru a maximiza numărul de locuri.

Strategie pentru atragerea clienților economy

Introducerea Skynest face parte dintr-o strategie mai amplă a Air New Zealand de a oferi opțiuni premium pasagerilor economy. Compania oferă deja „Skycouch” – trei scaune care pot fi transformate într-un spațiu de dormit – concept lansat în 2011 și ulterior preluat de alte linii aeriene. Oficialii companiei spun că astfel de servicii sunt esențiale pentru o țară izolată geografic, unde zborurile lungi sunt inevitabile, iar confortul devine un factor decisiv în alegerea companiei aeriene.

Recomandarea video

PSD stabilește duminică întrebarea pentru referendumul intern de luni: Îl mai susține partidul pe Ilie Bolojan ca premier sau nu
G4Media
Hackeri ruși au compromis zeci de emailuri ale Armatei Române. Eroarea care i-a dat de gol
Gandul
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
Glenn Corn, fost oficial CIA, despre puterea reală a lui Putin la nivel global: „Nu mai are capacitatea să-și apere aliații”
Libertatea
Categoria de pensionari care pierd 240 de lei din cauza inflației. Acești seniori sunt cei mai afectați în perioada următoare
CSID
Mai ai voie să transporți mobilă pe mașină pe traverse? Ce reguli impune Codul Rutier 2026
Promotor