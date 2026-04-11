Ți-ai pierdut vreodată valiza în aeroport? Google are acum o soluție

Potrivit datelor Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA), în 2024 s-au pierdut sau întârziat 33,4 milioane de valize la nivel mondial. Media a fost de 6,3 bagaje la fiecare 1.000 de pasageri, conform 20minutos.es.

Cum funcționează Find Hub

Noua funcție este disponibilă în aplicația mobilă Google Find Hub, exclusiv pentru utilizatorii de Android. Sistemul funcționează prin conectarea unui accesoriu compatibil la rețeaua aplicației. Accesoriul trebuie plasat în valiză înainte de îmbarcare.

Odată ce bagajul este pierdut, proprietarul generează un link securizat care indică locația în timp real. Linkul poate fi copiat și trimis direct companiei aeriene, prin aplicație sau pe site-ul acesteia. Astfel, personalul responsabil de bagaje știe exact unde se află valiza.

Ce face sistemul diferit față de AirTag

Funcția Google seamănă cu sistemul implementat de Apple prin AirTag. Diferența constă în integrarea directă cu companiile aeriene. Utilizatorul poate partaja locația bagajului fără să fie nevoit să contacteze separat aeroportul.

Localizarea se oprește automat după recuperarea bagajului

Find Hub include și o opțiune de oprire automată a partajării. Odată ce călătorul își recuperează valiza, aplicația poate înceta automat să mai transmită locația. Utilizatorul poate face acest lucru și manual, în orice moment.

Sistemul oferă astfel un plus de control și confidențialitate. Compania aeriană accesează locația doar pe durata necesară recuperării bagajului.