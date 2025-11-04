Prima pagină » Știri externe » Risc URIAȘ de incendiu la sute de mii de jeep-uri în SUA / Mașinile au fost rechemate în service

Autoritatea americană de reglementare a siguranței auto avertizează conducătorii auto să ia foarte în serios semnalele de alarmă emise
Pixabay
Petru Mazilu
04 nov. 2025, 11:08, Știri externe

Sute de mii de mașini au fost chemate în service în SUA.

Specialiștii au stabilit că din cauza unei probleme tehnice, mașinile pot lua foc.

Proprietarii au fost rugați să nu parcheze mașinile în interior sau lângă clădiri.

Avertismente serioase în domeniul siguranței auto

Stellantis a emis avertizarea pentru peste 320.000 de vehicule din SUA din cauza riscului de incendiu al bateriei, potrivit Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului Rutier citate de Reuters.

Este vorba despre vehicule Jeep Wrangler și Grand Cherokee, a anunțat marți Administrația Națională.

Autoritatea de reglementare în domeniul siguranței auto a sfătuit proprietarii să parcheze afară și departe de clădiri și să se abțină de la încărcarea vehiculelor până când nu se remediază problema.