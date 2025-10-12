Rockerul pedofil, Ian Watkins, fostul solist al trupei Lostprophets, a fost ucis în închisoare / El fusese condamnat pentru abuz sexual asupra mai multor copii

Ian Watkins, fostul solist al trupei rock galeze Lostprophets, care ispășea o pedeapsă de 35 de ani pentru abuzuri sexuale asupra copiilor, a fost ucis în închisoare de un alt deținut, au relatat sâmbătă mass-media britanice.

Watkins, în vârstă de 48 de ani, ispășea pedeapsa la închisoarea Wakefield din nordul Angliei.

„La ora 9:39 dimineața (sâmbătă), poliția a fost chemată de personalul de la HMP Wakefield, care a raportat o agresiune asupra unui deținut”, a declarat poliția din West Yorkshire într-un comunicat, citat de CNN.

„Serviciile de urgență au intervenit, iar bărbatul a fost declarat mort la fața locului puțin timp mai târziu”. În comunicatul s-a transmis și numele lui Watkins.

Capetele de acuzare

Poliția nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta situația.

Watkins a fost condamnat în 2013 după ce a pledat vinovat la 13 acuzații.

El a recunoscut două tentative de viol, agresiune sexuală asupra unui copil sub 13 ani, complicitate la agresiunea sexuală asupra unui copil sub 13 ani, conspirație la violul unui copil sub 13 ani și conspirație la agresiunea sexuală asupra unui alt copil sub 13 ani.

De asemenea, el a pledat vinovat pentru șase capete de acuzare de luare și deținere de imagini indecente cu copii și unul de deținere de imagini pornografice extreme.