Atacul extremiștilor de dreapta asupra unei trupe rock a fost investigat cu celeritate

Într-un comunicat de presă emis luni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 a respins afirmațiile potrivit cărora ancheta privind atacul extremiștilor de dreapta asupra unei trupe rock ar fi fost tergiversată sau lipsită de transparență.

Procurorii precizează că au informat opinia publică și mass-media atât în momentul desfășurării activităților de urmărire penală, cât și la finalizarea dosarului și sesizarea instanței.

Parchetul subliniază că acuzațiile formulate împotriva inculpaților au vizat inclusiv aspectele ideologice ale atacului.

Cei trei au fost trimiși în judecată sub incidența articolului 77 lit. h) din Codul penal, care prevede circumstanțe agravante pentru infracțiuni comise pe motive legate de rasă, naționalitate, etnie, religie, gen, orientare sexuală, opinie politică sau alte criterii similare.

Precizările vin după un articol publicat de G4Media, care relata că doi dintre agresori și-au recunoscut faptele și au fost condamnați.

Parchetul a subliniat însă că a acționat cu celeritate și că toate etapele procedurale au fost comunicate public, în conformitate cu Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media.