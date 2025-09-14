Rubio efectuează o vizită în Israel. Netanyahu: Alianța cu SUA nu a fost niciodată mai puternică

„Această vizită este o dovadă a durabilității și amploarei alianței israelo-americane”, a declarat Netanyahu la Ierusalim, vorbind alături de Rubio, la câteva minute după ce șeful diplomației americane s-a rugat la Zidul Plângerii.

„Această alianță nu a fost niciodată mai puternică”, a adăugat Netanyahu, potrivit Bloomberg.

Rubio a spus înaintea plecării spre Israel că intenționează să discute cu Netanyahu despre atacul Israelului și impactul acestuia asupra obiectivului lui Trump de a pune capăt războiului și de a aduce ostaticii acasă din Gaza.

„Relația noastră cu Israelul va rămâne puternică”, a spus Rubio înainte de a urca în avion. Atacul „nu va schimba natura relației noastre cu israelienii, dar va trebui să discutăm despre asta”, a precizat acesta.

Atacul Israelului asupra Hamas la Doha a generat tensiuni în relația cu Statele Unite.

Rubio a spus despre Qatar că este „un partener important pe mai multe fronturi”, precum găzduirea negocierilor dintre Republica Democrată Congo și rebelii M23.

Qatar găzduiește cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu. Țara a fost esențială pentru apărarea Bazei Aeriene Al Udeid de un atac iranian în iunie. Trump a vizitat Qatar în mai, în cadrul unui turneu regional.

Qatarul i-a oferit președintelui american un avion Boeing de 400 de milioane de dolari pentru a fi recondiționat ca noul Air Force One și a promis investiții de 500 de miliarde de dolari în SUA prin Qatar Investment Authority.