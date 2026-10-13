Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice, iar Ucraina acuză lipsa avertismentelor aliaților. Atacul vine după ce administrația Trump a amenințat că oprește schimbul de informații militare

Explozii puternice au zguduit capitala Ucrainei la doar câteva momente după declanșarea alertei aeriene. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că un bloc de locuințe cu nouă etaje din districtul Desnianski a fost lovit și cuprins de flăcări.

Alerta aeriană a fost activată și în mai multe regiuni din vestul Ucrainei, inclusiv Liov, Volînia și Ivano-Frankivsk.

Forțele Aeriene ucrainene au confirmat că Rusia a folosit rachete balistice împotriva capitalei, însă au semnalat o situație neobișnuită: lipsa informațiilor transmise de partenerii externi cu privire la lansarea acestora.

Ucraina spune că nu a primit avertismentele obișnuite de la aliați

Consilierul prezidențial Dmitro Litvin a declarat că Ucraina nu a beneficiat de avertizarea anticipată pe care o primește în mod obișnuit din partea aliaților în cazul lansării rachetelor rusești.

Forțele Aeriene au confirmat că nu au fost transmise informații de la parteneri despre lansările de rachete de pe teritoriul inamic, nici în ziua atacului, nici în ziua precedentă.

Președintele Volodimir Zelenski a precizat că cinci rachete balistice au lovit infrastructura civilă din Kiev și a subliniat că avertizările oferite de serviciile de informații occidentale sunt esențiale pentru salvarea vieților.

Pentru Ucraina, aceste informații sunt deosebit de importante deoarece rachetele balistice au viteze foarte mari, iar intervalul dintre lansare și impact poate fi extrem de scurt. Datele privind lansările permit activarea mai rapidă a sistemelor de apărare antiaeriană și avertizarea populației.

Nu este însă clar dacă lipsa avertismentelor în cazul acestui atac reprezintă consecința unei decizii politice americane, a unei probleme tehnice sau a altor factori.

Washingtonul ar fi amenințat Ucraina că îi taie accesul la informații militare pentru a proteja rafinăriile Rusiei

Incidentul survine la scurt timp după apariția unor informații privind presiunile exercitate de administrația Trump asupra conducerii militare și politice de la Kiev.

Potrivit The Kyiv Independent, care citează doi oficiali ucraineni, reprezentanții administrației americane au avertizat că Statele Unite ar putea întrerupe schimbul de informații și mecanismul de furnizare a armamentului american dacă Ucraina continuă să atace infrastructura petrolieră a Rusiei.

„I-au sunat pe toți oficialii militari de rang înalt și i-au amenințat. Le spun tuturor că vor opri atât schimbul de informații, cât și PURL”, a declarat unul dintre oficialii ucraineni pentru publicație.

PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) este mecanismul prin care statele europene membre NATO finanțează achiziționarea de armament american destinat Ucrainei, inclusiv echipamente esențiale pentru apărarea sa.

Financial Times a relatat, de asemenea, despre presiunile americane, citând oficiali europeni care au primit apeluri din partea Washingtonului.

Trump încearcă să oprească atacurile asupra petrolului rusesc

Presiunile asupra Kievului vin după ce Donald Trump a anunțat un acord cu Vladimir Putin privind introducerea motorinei rusești pe piețele internaționale, pe fondul creșterii prețurilor combustibililor.

Președintele american a anunțat ulterior, pe 11 octombrie, existența unui presupus armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, care ar urma să interzică atacurile asupra infrastructurii energetice a celor două țări.

Anunțul a provocat confuzie, deoarece autoritățile ucrainene au declarat că nu fuseseră informate în prealabil despre termenii unui asemenea acord.

Zelenski a transmis că Ucraina este dispusă să respecte un armistițiu energetic reciproc, dar numai dacă Rusia încetează la rândul său atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

În pofida anunțului făcut de Trump, Moscova a continuat bombardamentele asupra Ucrainei, inclusiv asupra infrastructurii civile și energetice.