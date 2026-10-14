Rusia dezvăluie cât a încasat de la Europa pentru energie în ultimii patru ani. Cifrele provoacă dispute

Rusia a încasat 320,7 miliarde de dolari din exporturile de energie către Europa din 2022 până în prezent, potrivit datelor prezentate miercuri de Ambasada Rusiei în Țările de Jos.

Într-o postare pe platforma X, reprezentanța diplomatică rusă a transmis că statele europene au continuat să cumpere energie din Rusia, în ciuda sancțiunilor impuse Moscovei după invadarea Ucrainei.

Cât a plătit Europa pentru energia rusească

„320,7 miliarde de dolari – atât a plătit Europa Rusiei pentru livrările de energie din 2022 până în prezent”, se arată în mesajul ambasadei.

Reprezentanța diplomatică a atras atenția și asupra importurilor de gaz natural lichefiat (GNL) ale Țărilor de Jos, unul dintre statele membre ale Uniunii Europene. Potrivit ambasadei, numai de la începutul anului 2026, Țările de Jos au cumpărat 1,25 milioane de tone de GNL din Rusia, situându-se pe locul al treilea în Uniunea Europeană.

Anterior, Ambasada Rusiei reacționase la declarațiile politicianului olandez Jan Paternotte, care a criticat acordul privind motorina între Donald Trump și Vladimir Putin, cerând anularea acestuia. Paternotte a susținut că acordul ar contribui la finanțarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

În replică, Ambasada Rusiei a transmis că Țările de Jos nu pot dicta condițiile acordurilor încheiate între alte state suverane, amintind că statul olandez continuă să cumpere energie din Rusia , în ciuda criticilor adresate acordului.

Bruxellesul contestă suma

Comisia Europeană a contestat datele prezentate de Rusia, susținând că, în perioada martie 2022 – iulie 2026 statele membre ale Uniunii Europene au cumpărat energie rusească în valoare de aproximativ 209 miliarde de dolari, echivalentul a 197 de miliarde de euro. Estimarea se bazează pe datele Eurostat.

Diferența dintre cele două valori nu este explicată în informațiile prezentate public. Autoritățile ruse nu au precizat ce produse energetice au fost luate în calcul, metoda folosită pentru stabilirea valorii acestora și perioada exactă acoperită de suma prezentată.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, a declarat că nu poate confirma cifrele prezentate de alte părți, dar a subliniat că dependența energetică a Uniunii Europene față de Rusia a scăzut considerabil.

Potrivit oficialului european, ponderea gazului rusesc în importurile Uniunii Europene a scăzut de la 45% în 2022 la 12% în 2025.

Rusia continuă să livreze energie Europei

Vicepremierul rus Aleksandr Novak a declarat luni, într-un interviu acordat presei ruse, că Rusia a livrat energie în valoare de 21,3 miliarde de dolari către Europa în primele nouă luni ale anului 2026. El a precizat că valoarea totală a livrărilor din 2022 până în prezent a ajuns la 320,7 miliarde de dolari.

Oficialul rus a explicat că livrările continuă în baza contractelor existente și a excepțiilor de la restricțiile impuse Moscovei.

După declanșarea războiului din Ucraina, Uniunea Europeană a redus importurile de energie din Rusia, însă unele livrări continuă, în special prin contractele aflate încă în vigoare și derogări acordate anumitor state.

Potrivit Comisiei Europene, Bruxellesul urmărește eliminarea completă a importurilor de gaze naturale și gaz natural lichefiat din Rusia până la sfârșitul anului 2027.