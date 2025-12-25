Prima pagină » Știri externe » Teatrul Dramatic din Mariupol va fi redeschis de Rusia, în urma masacrului produs în 2022

Teatrul Dramatic din orașul ucrainean Mariupol, care a fost distrus într-un atac aerian rus în primele săptămâni ale războiului, în timp ce sute de civili se adăposteau în subsolul său, își va redeschide porțile.
Teatrul Dramatic din Mariupol, în urma atacului din martie 2022. Sursa foto: Hepta
25 dec. 2025, 18:49, Știri externe

Teatrul din Mariupol, care a fost ținta unui atac aerian în aprilie 2022, va fi redeschis, după ce acesta a fost reconstruit aproape de la zero de autoritățile ruse instalate în teritoriile ocupate. Reconstrucția este prezentată de autoritățile ruse drept un semn al „renașterii”, în timp ce foști actori ai teatrului denunță redeschiderea ca fiind „un dans pe oase”, relatează The Guardian.

Teatrul Dramatic din Mariupol urmează să se redeschidă până la sfârșitul lunii și să se pună în scenă producția „Floarea stacojie”, un basm rusesc. Anunțul vine după ce teatrul a fost reconstruit aproape de la zero în ultimii doi ani. „Teatrul renaște odată cu Mariupol. Clasicii ruși și sovietici s-au întors pe scenă”, se arată în declarația Teatrului, potrivit sursei citate.

Atacul asupra Teatrului din Mariupol

Atacul asupra Teatrului din Mariupol rămâne unul dintre cele mai notorii atacuri ale Rusiei în Ucraina. Clădirea, la subsolul căreia se aflau sute de persoane adăpostite, a fost atacată în ciuda faptului că pe piața din fața acesteia era scris cu litere mari „copii”. În urma acestui eveniment, cel puțin 12 persoane au fost confirmate ca fiind decedate, însă numărul real este probabil mult mai mare.

La momentul respectiv, Rusia a negat că ar fi lovit teatrul și a susținut că pagubele au fost cauzate de o explozie detonată în interiorul clădirii. Cu toate acestea, mai multe investigații independente au sugerat că atacul a fost comis cu bombe aeriene rusești.

După ce orașul a fost transformat într-o ruină, Rusia a demarat un amplu program de reconstrucție în Mariupol. Președintele rus Vladimir Putin a semnat, la începutul acestei luni, un decret care permite oficialilor din teritoriile ocupate ale Ucrainei să confiște locuințele rămase goale după ce proprietarii lor au fugit sau au fost uciși în timpul războiului.

