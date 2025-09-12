Banca Centrală a Rusiei a redus vineri rata dobânzii de politică monetară cu un punct procentual, ajungând la 17%. Măsura a fost luată ca urmare a faptului că economia rusă dă semne clare de oboseală, iar cheltuielile pentru războiul împotriva Ucrainei presează tot mai mult bugetul și inflația.

„Inflația s-a temperat oarecum în iulie și august, dar rămâne ridicată, la 8,2%”, a transmis banca centrală, citată de Associated Press. Instituția a avertizat că „așteptările inflaționiste nu s-au schimbat considerabil în ultimele luni”, ceea ce înseamnă că oamenii și companiile se așteaptă în continuare la scumpiri, iar acest lucru poate face ca inflația să rămână ridicată.

PIB-ul scade, inflația rămâne ridicată

Deși banca încearcă să controleze prețurile, Ministerul de Finanțe pompează fonduri în economie prin comenzi de armament și prime de recrutare, ceea ce a dus la o creștere temporară a salariilor și a consumului: „Aceste măsuri au alimentat creșterea, salariile și inflația în cei 3 ani și jumătate de război”.

Economia rusă încetinește: creșterea anuală a PIB-ului a scăzut la 1,1% în al doilea trimestru, de la 1,4% în primul trimestru și 4,5% la sfârșitul anului trecut. Comparativ cu trimestrul anterior, economia a scăzut cu 0,6%, semn că pierderile se acumulează.

Deși economia și-a pierdut avântul, șomaj e minim, iar veniturile rușilor cresc

Deficitul bugetar al Rusiei a crescut la 4.900 miliarde de ruble (aproximativ 58 miliarde de dolari) în perioada ianuarie-iulie, față de doar 1.100 de miliarde de ruble în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit analiștilor Școlii de Economie de la Kiev – institut de cercetare economică care monitorizează economia rusă în contextul războiului, „cheltuielile au atins 129% din nivelul planificat”, în timp ce veniturile din petrol și gaze au scăzut cu 19%.

Totuși, în pofida sancțiunilor internaționale și a pierderii accesului la piețele europene pentru gazele naturale, economia rusă rezistă mai bine decât se anticipa: „Exporturile de petrol au rămas constante, chiar dacă prețurile au fluctuat, iar șomajul este la minime record, în timp ce veniturile populației sunt în creștere. Primele de recrutare au stimulat consumul, mai ales în regiunile sărace”, arată sursa citată.

Pentru a acoperi deficitul, guvernul vinde obligațiuni în ruble către băncile locale, care le cumpără cu entuziasm, anticipând că dobânzile vor continua să scadă.