Noua axă anti-occidentală China – Rusia – Coreea de Nord amenință ordinea mondială, spun experții în geopolitică

Beijing, Moscova și Phenianul construiesc, treptat, o nouă axă de putere globală care îngrijorează Occidentul. Deși nu este vorba de o alianță militară formală în stil NATO, experții în securitate internațională și relații geopolitice atrag atenția că această cooperare strategică între China, Rusia și Coreea de Nord ar putea schimba echilibrul geopolitic mondial.

„Lumea se îndreaptă într-o direcție greșită aici”, a avertizat Wolfgang Ischinger, fost ambasador german în SUA, președinte al Consiliului Fundației Conferinței de Securitate de la München, citat miercuri de CNBC.

El a făcut declarația în cadrul forumului Ambrosetti din Italia, unde a calificat recenta apropiere dintre liderii autoritari ca fiind „îngrijorătoare”.

Semne ale unei alianțe în formare

Primirea lui Vladimir Putin și Kim Jong Un de către președintele Xi Jinping la o paradă militară organizată în Beijing a fost percepută ca un simbol al apropierii tot mai mari dintre marile puteri autoritare: „Sunt îngrijorat de aceste imagini”, a spus fostul diplomat german.

El a remarcat că, deși „nu există o armonie deplină între India și China”, simplul fapt că liderii acestor regimuri – inclusiv India, în anumite contexte – „se afișează împreună e un semnal clar că se conturează ceva mult mai serios”.

O decuplare lentă de Occident

La scurt timp după acel eveniment, China, Rusia și India s-au reunit din nou, de data aceasta într-un summit virtual BRICS, alături de Brazilia și Africa de Sud. În cadrul reuniunii, delegații au criticat regimul tarifar al Statelor Unite și au discutat despre extinderea relațiilor comerciale în interiorul blocului. Potrivit analiștilor, acest front comun ar putea funcționa ca un mijloc de subminare a influenței occidentale, atât economic, cât și diplomatic.

„Beijingul urmărește activ crearea unei noi ordini mondiale”, scrie Seong-Hyon Lee, cercetător la Harvard și la Fundația George H. W. Bush pentru relațiile SUA-China. El susține că „summitul și parada au fost expresia publică a unei «decuplări psihologice» profunde față de Occident”.

Pericol subestimat de Occident

Deși nu există o alianță oficială între aceste state, experții în securitate internațională avertizează că cea mai mare greșeală a Occidentului ar fi să „se concentreze pe lipsa unui acord oficial și să ignore realitatea unei rețele fluide, care operează în zonele gri ale dreptului internațional”.

Însă nu toți experții sunt convinși că o astfel de alianță va evolua într-un bloc omogen. Evgeny Roshchin, cercetător la Henry A. Kissinger Center for Global Affairs, susține că „SCO (Organizația pentru Cooperare de la Shanghai) nu este și, cel mai probabil, nu va deveni o alianță militară tradițională”, ci doar un cadru de cooperare tactică între state cu interese diferite.

Beijingul profită pentru a câștiga influență globală

Însă recunoaște că parteneriatele economice și politice dintre aceste regimuri sunt reale și că, în special, comerțul continuu cu Rusia susține economia de război a Moscovei. Deși China nu s-a angajat în mod oficial să ofere sprijin militar direct Rusiei, există suspiciuni privind sprijinul indirect, prin exporturi cu dublă utilizare. În același timp, atât India, cât și China s-au arătat reticente față de retorica nucleară a Kremlinului.

„Influența acestui pol emergent s-ar putea traduce printr-un sprijin mai larg pentru pozițiile Chinei în guvernanța mondială”, este concluzia analiștilor.