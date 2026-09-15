Rusia salută „ideea bună” a lui Donald Trump de a stabili un armistițiu energetic cu Ucraina

Kremlinul a salutat marți „ideea bună” a lui Donald Trump de a stabili un armistițiu în ceea ce privește atacurile asupra infrastructurii energetice efectuate de Ucraina și Rusia, idee despre care președintele SUA a anunțat că a fost deja acceptată de ambele țări, potrivit Le Figaro. „Am văzut declarația președintelui Trump. Considerăm că este o idee bună. O inițiativă bună”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în timpul briefingului său zilnic, adăugând: „Susținem întotdeauna soluțiile pașnice”.
Donald Trump a afirmat luni că Ucraina și Rusia s-au angajat să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice a celeilalte părți, la o zi după ce a criticat Kievul pentru atacurile sale asupra rafinăriilor de petrol rusești. Președintele SUA a atribuit creșterea prețurilor globale la motorină în principal „războiului dintre Rusia și Ucraina ” și nu Iranului.
În timp ce Moscova atacă numeroase benzinării din Ucraina de luni de zile, inclusiv la Kiev în ultimele zile, Ucraina vizează infrastructura petrolieră rusească în încercarea de a seca profitul financiar neașteptat al Kremlinului.
La rândul său, Volodimir Zelenski a declarat luni că Ucraina este pregătită să ia „măsuri de dezescaladare” dacă Rusia ar face același lucru. „Statele Unite au prezentat o propunere fermă privind o încetare reciprocă a atacurilor împotriva infrastructurilor critice. Și dacă aceasta poate constitui primul pas către dezescaladare (…) atunci Ucraina este pregătită să sprijine această dezescaladare”, a indicat președintele ucrainean.