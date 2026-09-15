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Rusia salută „ideea bună” a lui Donald Trump de a stabili un armistițiu energetic cu Ucraina

Președintele SUA susține că Moscova și Kievul au convenit să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice a inamicilor. Volodimir Zelenski spune că este pregătit pentru dezescaladare, cu condiția ca Rusia să facă același lucru.
Rusia salută „ideea bună” a lui Donald Trump de a stabili un armistițiu energetic cu Ucraina
Sursa foto: Pexels
Laurențiu Marinov
15 sept. 2026, 15:30, Știri externe
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Kremlinul a salutat marți „ideea bună” a lui Donald Trump de a stabili un armistițiu în ceea ce privește atacurile asupra infrastructurii energetice efectuate de Ucraina și Rusia, idee despre care președintele SUA a anunțat că a fost deja acceptată de ambele țări, potrivit Le Figaro. „Am văzut declarația președintelui Trump. Considerăm că este o idee bună. O inițiativă bună”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în timpul briefingului său zilnic, adăugând: „Susținem întotdeauna soluțiile pașnice”.

Donald Trump a afirmat luni că  Ucraina  și Rusia s-au angajat să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice a celeilalte părți, la o zi după ce a criticat Kievul pentru atacurile sale asupra rafinăriilor de petrol rusești. Președintele SUA a atribuit creșterea prețurilor globale la motorină în principal „războiului dintre Rusia și Ucraina ” și nu Iranului.

Între timp, Rusia atacă benzinării ucrainene

În timp ce  Moscova  atacă numeroase benzinării din Ucraina de luni de zile, inclusiv la Kiev în ultimele zile, Ucraina vizează infrastructura petrolieră rusească în încercarea de a seca profitul financiar neașteptat al Kremlinului.

La rândul său, Volodimir Zelenski  a declarat luni că Ucraina este pregătită să ia „măsuri de dezescaladare” dacă Rusia ar face același lucru. „Statele Unite au prezentat o propunere fermă privind o încetare reciprocă a atacurilor împotriva infrastructurilor critice. Și dacă aceasta poate constitui primul pas către dezescaladare (…) atunci Ucraina este pregătită să sprijine această dezescaladare”, a indicat președintele ucrainean.

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