Rusia si SUA, discuții despre acorduri energetice în paralel cu negocierile de pace privind Ucraina

Aceste acorduri au fost propuse ca stimulente pentru a încuraja Kremlinul să accepte pacea în Ucraina și pentru ca Washingtonul să relaxeze sancțiunile împotriva Rusiei, au afirmat sursele citate de Reuters.

Rusia a fost izolată de majoritatea investițiilor internaționale în sectorul energetic și de încheierea unor acorduri importante din cauza sancțiunilor impuse în urma invaziei Ucrainei, care a început în februarie 2022.

Oficialii au discutat posibilitatea ca Exxon Mobil să reintre în proiectul rusesc de petrol și gaze Sakhalin-1, au declarat trei dintre surse.

Exxon, liber la reintrarea în proiect

Exxon, cel mai mare producător de petrol din SUA, a purtat numeroase discuții cu compania petrolieră rusă controlată de stat Rosneft despre reintrarea în proiect după ce a primit aprobarea de la Oficiul SUA pentru Controlul Activelor Străine sub administrațiile fostului președinte Joe Biden și ale președintelui Donald Trump, a declarat o sursă separată familiarizată cu problema.

Oficialii guvernamentali au ridicat, de asemenea, perspectiva achiziționării de către Rusia a echipamentelor americane pentru proiectele sale de GNL, cum ar fi Arctic LNG 2, care se află sub sancțiuni occidentale, au declarat patru surse.

Niciuna dintre surse nu a putut fi numită, deoarece nu erau autorizate să vorbească public despre negocieri.

O altă idee era ca SUA să achiziționeze nave spărgătoare de gheață cu propulsie nucleară de la Rusia, a raportat Reuters pe 15 august.

Discuțiile au avut loc în timpul vizitei trimisului special al SUA, Steve Witkoff, la Moscova, la începutul acestei luni, când s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin și cu trimisul său special pentru investiții, Kirill Dmitriev, au declarat trei dintre surse. Acestea au fost discutate și în cadrul Casei Albe cu Trump, au declarat două dintre surse.

Discuții și la summitul din Alaska

Aceste acorduri au fost discutate pe scurt și la summitul din Alaska din 15 august, a declarat una dintre surse.

„Casa Albă dorea cu adevărat să facă un titlu după summitul din Alaska, anunțând o mare afacere de investiții”, a declarat una dintre surse. „Așa simte Trump că a realizat ceva”.

Trump și echipa sa de securitate națională continuă să colaboreze cu oficialii ruși și ucraineni în vederea unei întâlniri bilaterale pentru a opri uciderile și a pune capăt războiului, a declarat un oficial al Casei Albe în răspuns la întrebările despre acorduri. Nu este în interesul național să se negocieze în continuare aceste probleme în mod public, a spus oficialul.

Un purtător de cuvânt al lui Dmitriev a refuzat să comenteze. Exxon Mobil a refuzat să comenteze. Rosneft și Novatek nu au răspuns la solicitările de comentarii.