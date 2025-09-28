Declarația a fost făcută pentru agenția TASS, în contextul în care formațiunea sa face parte din Blocul Patriotic, alături de Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor.

Potrivit lui Tarlev, limitarea accesului jurnaliștilor și observatorilor internaționali reprezintă „un fapt rușinos” care contravine normelor democratice și tradițiilor moldovenești de ospitalitate. Fostul premier a subliniat că aceste acțiuni au vizat în special alegătorii din Transnistria, împotriva cărora ar fi fost organizate provocări.

Acuzații de sabotaj electoral și presiuni administrative

Blocul Patriotic a condamnat în mod oficial incidentele de la secțiile de votare pentru transnistreni, acuzând partidul de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) de utilizarea unor metode similare și în campaniile electorale din 2020, 2021 și 2024. Printre acestea se numără apeluri false privind alerte cu bombă și presiuni administrative menite să reducă prezența la vot în secțiile unde PAS nu are susținere.

Cererea Blocului Patriotic către autorități și OSCE

Blocul Patriotic solicită autorităților moldovene să garanteze securitatea secțiilor de votare și să prevină repetarea sabotajului electoral din 2021. Totodată, se cere tragerea la răspundere a persoanelor responsabile pentru perturbarea procesului electoral.

În paralel, ministerul de externe al regiunii separatiste Transnistria a apelat la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și la alți mediatori internaționali pentru a elimina restricțiile impuse de Chișinău și pentru a asigura respectarea drepturilor alegătorilor transnistreni.

Controversele privind accesul la vot, securitatea secțiilor și lipsa de transparență riscă să afecteze legitimitatea scrutinului, motiv pentru care Blocul Patriotic cere o intervenție internațională urgentă.