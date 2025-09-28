Dodon contestă rezultatele alegerilor: „Vom cere alegeri repetate. Nu vom recunoaște alegerile parlamentare”. Presa rusă a început să amplifice mesajele împotriva rezultatului din alegeri

„Nu vom recunoaște aceste alegeri. Vom cere alegeri repetate”, a declarat liderul Blocului Patriotic, acuzând nereguli și lipsă de transparență în procesul electoral.

Anunțul vine în contextual în care blocul său a obținut potrivit rezultatelor parțiale un scor sub aștepări, iar partidul suținut de Maia Sandu, președintele Moldovei, este favorit să câștige alegerile cu un scor peste cel dat de sondajele anterioare.

Rezultatele preliminare arată o victorie clară a PAS, cu un scor aproape dublu față de Blocul Patriotic, ceea ce confirmă orientarea pro-europeană a electoratului.

Analiștii politici atrag atenția că declarațiile lui Dodon, prin care contestă legitimitatea procesului electoral, pot alimenta tensiunile sociale.

Într-un comunicat anterior, poliția din Moldova, a trasmis presei că deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, organizarea de dezordini și destabilizări în capitalǎ, în cadrul unui protest anunțat pentru mâine.

„Precizăm cǎ forțele de ordine nu vor admite încălcări ale legii, perturbarea ordinii publice, punerea în pericol a cetățenilor, precum și periclitarea securității naționale.

Poliția amintește organizatorilor cǎ poartă răspundere pentru desfășurarea evenimentelor anunțate și face apel la responsabilitatea acestora.

Îndemnǎm cetǎțenii să-și analizeze deciziile și acțiunile și să nu accepte implicarea lor în acțiuni ilegale pentru care riscǎ răspundere penalǎ”, a trasmis Poliția.

Presa rusă a început să amplifice mesajele împotriva rezultatelor din alegeri

Mesajul lui Dodon, dar și a altor lideri pro-ruși din Republica Moldova a fost preluat deja de presa rusă ce l-a poziționat în deschiderea mai multor site-uri mari din Rusia.

Presa de la Mosova pune la rândul său semne de întrebare privind alegerile în care partidele apropiate Kremlinului au obținut rezultate sub așteptări. În mai multe articole se acuză, fără dovezi, că alegerile ar fi fost „fraudate”.

Rezultate parțiale după numărarea a peste 80% din voturi

Potrivit datelor CEC, centralizate din 1833 de secții de votare din totalul de 2274 (80,61%), situația este următoarea:

PAS – 44,52% (494.644 voturi)

Blocul Patriotic – 27,88% (309.831 voturi)

BE „Alternativa” – 8,68% (96.433 voturi)

Partidul Nostru – 6,55% (72.742 voturi)

PPDA – 5,98% (66.418 voturi)

PP PSDE – 1,12% (12.426 voturi)

În total, până acum au fost numărate 1.111.158 de voturi.