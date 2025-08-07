Șase morți și 35 de răniți în urma atacurilor rusești cu peste 100 de drone asupra Ucrainei

În noapte dinspre miercuri spre joi, peste 100 de drone tip Sahed și drone capcană au fost lansate de armata rusă, potrivit Forțelor Armate Ucrainene. Apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să doboare 89 dintre acestea, însă 23 de drone au lovit mai multe localități.

Guvernatorul regiunii Zaporojie a anunțat că patru civili au murit și alți 13 au fost răniți. În regiunea Donețk, două persoane au fost ucise iar alte șase persoane au fost rănite.

Guvernatorului Oleksandr Prokudin al regiunii Herson a anunțat că opt civili au fost răniți, în atacurilor asupra a mai multor zone rezidențiale și infrastructurii critice.

În Dnipropetrovsk, patru persoane au fost rănite, în Harkiv au fost rănite două persoane și în Sumî, o singură persoană a fost rănită.