Șase senatori cer administrației Trump să renunțe imediat la planul privind achiziția de motorină din Rusia

Trump i-a șocat pe parlamentari când a anunțat vineri pe rețelele de socializare că a încheiat un acord cu președintele rus Vladimir Putin, într-o convorbire telefonică. El a declarat că Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină pieței americane și globale, urmate de încă 500.000 de tone în noiembrie și 1 milion de tone „imediat după aceea”. Rusia va livra încă 3 milioane de tone „într-o perioadă scurtă de timp” după aceea, a scris el, relatează AP.

Patru senatori republicani și doi senatori democrați au semnat declarația emisă duminică în semn de protest față de acord. Aceștia au spus că administrația nu s-a consultat cu Congresul și nu a prezentat nicio explicație pentru a-și justifica decizia, așa cum prevede legea.

„Statele Unite nu ar trebui să-i ofere lui Putin o gură de oxigen financiar în timp ce Rusia continuă să ucidă civili ucraineni. Administrația trebuie să își schimbe imediat cursul”, au scris ei.

Trump nu respectă legea

Senatorii republicani care au semnat declarația sunt senatorii Susan Collins din Maine, Lisa Murkowski din Alaska, Thom Tillis din Carolina de Nord și John Curtis din Utah. Senatorii democrați sunt senatorii Jeanne Shaheen din New Hampshire și Richard Blumenthal din Connecticut.

Într-un interviu difuzat duminică la emisiunea „Meet the Press” de pe NBC, Tillis a declarat că există motive întemeiate pentru a afirma că președintele nu respectă legea dacă administrația își duce la bun sfârșit planul de achiziție de motorină.

„Am fost foarte clari în a spune că Rusia este agresorul. Rusia este cea care poate pune capăt acestui război prin retragerea din teritoriul pe care l-a ocupat”, a spus Tillis.

Anunțul lui Trump a venit la doar câteva săptămâni după ce Congresul a adoptat o legislație care i-a cerut lui Trump să impună tarife substanțiale principalilor importatori de petrol sau gaze naturale rusești, cu excepția țărilor care importă mai puțin de 15% din exporturile de gaze naturale ale Rusiei și care au luat măsuri semnificative pentru a reduce aceste importuri.

Efortul Congresului a avut ca scop reducerea fluxului de bani pe care Rusia îl primește din vânzările de petrol și gaze pentru a-și finanța războiul împotriva Ucrainei.

Legislatorii au menționat, de asemenea, că în 2022, Congresul a interzis în mod explicit importurile de energie din Rusia pentru a împiedica Statele Unite să finanțeze războiul.