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Scandal diplomatic uriaș. Slovenia a refuzat un avion israelian, aparatul a aterizat în Croația

Un scandal diplomatic a izbucnit miercuri. Slovenia a refuzat un avion israelian, iar aparatul de zbor a fost nevoit să aterizeze în Croația. Decizia slovenilor a fost prezentată drept un protest față de politica guvernului israelian.
Scandal diplomatic uriaș. Slovenia a refuzat un avion israelian, aparatul a aterizat în Croația
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
03 iun. 2026, 16:54, Politic
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Scandalul a izbucnit miercuri atunci când Slovenia a refuzat un avion de pasageri israelian, forțându-l să aterizeze în Croația, potrivit The Times of Israel.

Avionul Israir a ajuns pe aeroportul din Ljubljana, dar controlorii de trafic aerian au refuzat să-l lase să aterizeze. Asta în ciuda intervenției făcute pe canale diplomatice. Până la urmă, avionul a fost nevoit să aterizeze în Croația.

Scandal diplomatic

Autoritățile slovene au anunțat că refuză să permită aterizarea oricăror companii aeriene israeliene, „deoarece se opun puternic, politic, liniei guvernului israelian”.

Directorul Israir, Uri Sirkis, a numit incidentul o „încălcare flagrantă a acordurilor aeronautice ale Uniunii Europene”. De asemenea, ministerul de Externe din Israel a criticat decizia pe care a numit-o inacceptabilă.

Israir are trei zboruri săptămânale între Israel și Ljubljana. În Israel nu există alte companii aeriene care să ofere un zbor direct între cele două țări.

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