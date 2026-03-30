Scandal în Germania: o actriță susține că fostul soț i-a furat identitatea online și a publicat deepfake-uri pornografice

Într-un interviu publicat de revista germană Der Spiegel, citat de Il Post, Collien Fernandes a declarat că fostul său soț ar fi creat mai multe profiluri false pe internet, folosind identitatea ei pentru a comunica cu alți utilizatori și pentru a distribui materiale pornografice atribuite în mod fals actriței. Potrivit acesteia, imaginile și videoclipurile publicate erau fie înregistrări reale cu persoane care semănau cu ea, fie deepfake-uri, materiale manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale în care chipul ei era suprapus peste cel al altor persoane.

Fernandes spune că aceste conturi au fost folosite pentru a interacționa cu zeci de bărbați online, care credeau că discută chiar cu actrița.

Relații online și conversații sexuale simulate

Actrița susține că fostul ei soț ar fi folosit aceste conturi pentru a iniția conversații intime cu aproximativ 30 de bărbați. În unele cazuri, ar fi ajuns chiar la conversații telefonice cu conținut sexual, folosind o voce generată digital pentru a imita vocea actriței. Un bărbat care ar fi discutat astfel cu persoana din spatele profilului fals a declarat pentru presă că a fost surprins de faptul că vocea suna diferit față de cea pe care o auzise la televizor.

Fernandes a depus plângere penală împotriva fostului soț la sfârșitul anului 2025 în Spania, unde cei doi locuiesc. Ea susține că a fost victima unui furt de identitate online care ar fi durat aproape zece ani. În plângere, actrița îl acuză pe Ulmen de mai multe infracțiuni, printre care furt de identitate, insultă publică, divulgarea de informații private, amenințări și violență domestică.

Un tribunal din Palma de Mallorca a confirmat că a început o investigație preliminară. Încă nu este clar dacă dosarul va fi judecat în Spania sau în Germania. Avocații lui Christian Ulmen au respins acuzațiile și au declarat că actorul nu ar fi creat sau distribuit materiale pornografice deepfake cu actrița.

Cazul a provocat proteste și dezbateri publice

Scandalul a declanșat proteste în mai multe orașe din Germania și a ajuns inclusiv în dezbaterea politică din parlament. Fernandes fusese deja implicată în campanii publice împotriva deepfake-urilor pornografice și a violenței online, după ce descoperise că astfel de materiale circulau pe internet în numele ei. Actrița spune că a decis să vorbească public despre acest caz pentru a atrage atenția asupra fenomenului și pentru a încuraja victimele abuzurilor online să nu se simtă rușinate să își spună povestea.