Scandal într-o localitate din Franța unde au fost construite, în secret, două moschei. Există zvonuri despre a treia moschee

Cele două moschei au apărut în localitatea Ambarès-et-Lagrave aflată la 30 de minute de mers cu mașina de Bordeaux. Comunitatea are 17.300 de locuitori și aproape jumătate dintre alegători și-au exprimat votul pentru candidata extremei dreapta la ultimele alegeri parlamentare. Apariția celor două moschei a stârnit un mare scandal, potrivit Le Figaro.

„A fost făcut pe ascuns, iar locuitorii noștri sunt furioși. Două moschei este excesiv. Localitatea nu trebuie să devină capitala musulmană a zonei metropolitane”, a protestat un politician de extrema dreapta. Consilierul opoziției îl acuză pe primar, Nordine Guendez de la Partidul Socialist, că este „nepăsător”.

Primarul a declarat în trecut că nu este loc pentru două proiecte de moschei în oraș însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Centrul Musulman din Bordeaux (CMB) a achiziționat o clădire publică, i-a schimbat destinația, iar moscheea sa a fost deschisă în februarie. La rândul său, asociația Ibn Sina, a cărui cerere de autorizație de construire fusese respinsă, a schimbat tactica și a adoptat aceeași strategie. Asociația a achiziționat casa de 1.200 de metri pătrați pe care o ocupă de trei ani. Acolo se țin rugăciunile de vineri, meditațiile pentru copii și „activități pentru femei”. Pentru a stabili definitiv sediul și a recunoaște oficial existența acestei săli de rugăciune, care a fost întotdeauna folosită ca atare, asociația a început procesul de obținere a certificării.

„Comunitatea a crescut; acum suntem aproximativ șaizeci de persoane vinerea. Este important să respectăm reglementările în vigoare pentru siguranța tuturor”, spune Ahmed Mahjoubi, președintele asociației.

El mai spune că moscheea este prea mică pentru comunitate.

„Deocamdată, nu avem de ales. Vom aștepta puțin, până când locuitorii din Ambarès ne vor cunoaște mai bine, iar apoi vom lansa un proiect mai amplu”, a explicat Ahmed Mahjoubi.

A treia moschee ar putea să apară în localitate

Legea prevede că autorizarea unei unități publice este o chestiune de urbanism, de competența primarului.

„Nu vreau să măresc numărul lăcașurilor de cult, dar sala lor de rugăciune exista deja și a trecut neobservată”, a explicat primarul Nordine Guendez.

Nici localnicii nu se pot opune proiectelor. Tensiunea este în creștere deoarece se vorbește despre un al treilea proiect de moschee, condus de adepți ai unei alte ramuri a islamului.