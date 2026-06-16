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Schimbare la vârful guvernului din Lituania: Premierul țării va fi înlocuit de liderul partidului de guvernământ

Liderul partidului de guvernământ din Lituania, Mindaugas Sinkevičius, a anunțat marți că va prelua funcția actualului premier al țării, Inga Ruginienė. Totodată, formațiunea social-democrată este pe cale să formeze o nouă coaliție numită „Pentru Lituania”.
Schimbare la vârful guvernului din Lituania: Premierul țării va fi înlocuit de liderul partidului de guvernământ
Inga Ruginiene. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
16 iun. 2026, 19:51, Știri externe
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Liderul partidului de guvernământ din Lituania, Mindaugas Sinkevičius, va prelua funcția de premier al țării. Inga Ruginienė, prim-ministrul în exercițiu, va rămâne un „membru important al echipei, a spus Sinkevičius.

Anunțul a fost făcut marți de liderul social-democrat.

„Îmi confirm angajamentul de a-mi asuma responsabilitatea formării noului guvern și de a ocupa funcția de prim-ministru”, a scris Sinkevičius într-o postare pe Facebook.

Informația vine pe fondul unei reorganizări semnificative a guvernului de coaliție din Lituania. La începutul acestei luni, social-democrații aflați la putere au decis să excludă partidul „Zori de pe Nemunas”, o formațiune condusă de Remigijus Žemaitaitis, găsit vinovat de infracțiuni motivate de ură antisemită în decembrie anul trecut, scrie POLITICO.

O nouă coaliție de guvernare

În aceste condiții, alături de Uniunea Fermierilor și a Verzilor din Lituania, dar și partidul Uniunea Democraților, social-democrații sunt pe cale să formeze o nouă coaliție numită „Pentru Lituania”.

Se așteaptă ca cele trei formațiuni să semneze joi un acord de guvernare și să prezinte un nou cabinet. Marți, Sinkevičius a declarat reporterilor că premierul în exercițiu, Inga Ruginienė, va rămâne un „membru important al echipei”.

În contextul incursiunilor frecvente ale dronelor în spațiul aerian al țării, Sinkevičius a subliniat necesitatea consolidării apărării și a afirmat că politica externă a țării „trebuie să fie activă, consecventă și orientată spre rezultate”.

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