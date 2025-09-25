Inga Ruginienė devine noul premier al Lituaniei sub promisiunea creşterii cheltuielilor de apărare

Guvernul Ruginienė a fost votat de forul legislativ cu 80 de voturi „pentru”, 40 „împotrivă” şi două abţineri.

„Obiectivul meu este ca, la sfârşitul mandatului meu, cetăţenii să se simtă mai în siguranţă, datorită unei apărări mai bune, dar şi datorită unei asistenţe sociale mai bune”, a declarat noua prim ministră.

Aceasta a anunţat intenţia de a aloca între 5 şi 6% din PIB pentru apărare în următorii ani şi a susţinut continuarea sprijinirii Ucrainei în faţa invaziei ruse.

În iulie, fostul Executiv de la Vilnius, condus de Gintautas Paluckas, şi-a dat demisia în contextul unor controverse legate de afaceri de familie.

