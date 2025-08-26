Țara din Europa care va fi condusă de un sindicalist. Cine este Inga Ruginienė

Marți, Parlamentul Lituaniei a confirmat numirea Ingăi Ruginienė, o sindicalistă cu experiență și nouă în politică, ca prim-ministru al țării, scrie Politico.

Inga Ruginienė, care are 44 de ani, are la dispoziție 15 zile pentru a prezenta Parlamentului programul guvernului. Prioritățile vor fi securitatea, creșterea economică și bunăstarea socială, iar programul va semăna probabil cu cel anterior.

Social-democrata a intrat în politică anul trecut, apoi a preluat portofoliul securității sociale și muncii în guvern.

Înainte de aceasta, cariera sa a fost legată de sindicate. Mai exact, ea a ocupat poziții de conducere atât în organizații sindicale lituaniene, cât și europene.

Capacițățile sale de conducere au fost criticate în mai multe rânduri de către opoziție.

„Este imposibil să nu observi lipsa izbitoare de experiență politică a candidatei”, a spus Laurynas Kasčiūnas, liderul Uniunii Patriei-Creștin-Democrați Lituanieni.

„Cel mai mare vis al meu este ca, la sfârșitul mandatului meu, să pot sta din nou în fața dumneavoastră și să vă spun că împreună am reușit să realizăm lucruri foarte, foarte importante”, a declarat Inga Ruginienė.

Ea sprijină Ucraina și a condamnat agresiunea Rusiei în trecut, deși a fost întrebată despre vizitele în Rusia după anexarea Crimeei.

De asemenea, ea a declarat anterior că are rădăcini familiale atât în Ucraina, cât și în Rusia.