Scriitorul franco-algerian Boualem Sansal a fost grațiat și urmează să fie eliberat din închisoare

Măsura, care va însemna că Sansal poate fi transferat în Germania pentru tratament medical, vine după ce președintele german, Frank-Walter Steinmeier, a îndemnat Algeria să-l elibereze pe Sansal, potrivit The Guardian.

„Președintele republicii a decis să răspundă pozitiv solicitării stimatului președinte al prietenei Republici Federale Germania”, se arată în comunicatul algerian, emis miercuri.

Cererile de eliberare din partea Franței au fost respinse

Președintele algerian, Abdelmadjid Tebboune, respinsese anterior cererile franceze de grațiere a lui Sansal motivate de vârsta înaintată și de starea precară de sănătate. Boualem Sansal, în vârstă de 81 de ani, suferă de cancer la prostată.

Critic vocal al regimului algerian, Sansal a fost arestat pe aeroportul din Alger în noiembrie anul trecut și condamnat la cinci ani de închisoare în martie, sub acuzația de subminare a unității naționale. Arestarea sa a avut loc la scurt timp după ce a comentat într-un interviu că Franța a cedat pe nedrept teritorii marocane Algeriei în timpul erei coloniale.

Relațiile dintre Paris și Alger s-au deteriorat drastic de când Macron a susținut suveranitatea marocană asupra Saharei Occidentale în 2024, iar autorul a fost ținut ostatic politic din cauza deteriorării relațiilor dintre cele două țări. Președintele francez, Emmanuel Macron, a mers chiar până la a spune că Algeria se „dezonorează” prin încarcerarea scriitorului.

Ieșire din impasul diplomatic

Prin eliberarea lui Sansal în Germania, guvernul algerian a găsit o cale de ieșire din impasul diplomatic cu fostul său colonizator fără a pierde din imaginea politică. Tebboune însuși a fost tratat la un spital din Germania după ce s-a îmbolnăvit de Covid-19 în 2020.

În ultimele luni, mai mulți autori internaționali, printre care Salman Rushdie, Annie Ernaux și Wole Soyinka, au făcut apel la eliberarea autorului născut în Algeria.