Se reaprinde lupta pentru independența Québecului. Separatiștii câștigă alegerile, dar amână referendumul până după mandatul lui Trump

Formațiunea nu a obținut însă majoritatea, iar un nou referendum privind independența nu este așteptat înainte de 2029, potrivit Le Monde.

Separatiștii revin la putere după mai bine de un deceniu

Victoria Parti Québécois (PQ) îl propulsează pe liderul formațiunii, Paul St-Pierre Plamondon, în vârstă de 49 de ani, în funcția de premier al Québecului.

Atmosfera de la sediul electoral din Montréal a fost una de sărbătoare, susținătorii liderului separatist scandând unul dintre sloganurile istorice ale mișcării, potrivit căruia „Québec este o țară”.

Rezultatele parțiale indicau însă că PQ a obținut doar aproximativ 30% din voturi. Fragmentarea electoratului între mai multe partide federaliste a favorizat formațiunea separatistă, care nu a reușit să își asigure o majoritate parlamentară.

Rezultatul complică peisajul politic pentru premierul canadian Mark Carney, într-un moment în care Ottawa se confruntă și cu tensiunile comerciale cu Statele Unite.

Carney l-a felicitat pe St-Pierre Plamondon și a transmis că un Québec mai puternic face parte din obiectivul construirii unei Canade mai puternice.

Referendumul pentru independență ar urma să aștepte până în 2029

Victoria separatiștilor nu înseamnă însă că locuitorii Québecului vor fi chemați în curând la urne pentru a decide dacă vor să părăsească Canada.

St-Pierre Plamondon consideră că o asemenea decizie trebuie luată într-un climat care să permită o dezbatere calmă și bine informată. Liderul PQ nu dorește ca discuția despre viitorul Québecului să fie influențată de politica imprevizibilă a președintelui american Donald Trump.

Din acest motiv, un referendum a fost exclus cel puțin până în 2029, după încheierea actualului mandat al liderului de la Casa Albă.

Québecul a organizat deja două referendumuri privind independența. În 1980, tabăra federalistă a câștigat fără emoții, însă scrutinul din 1995 a adus Canada la un pas de destrămare: numai 50,58% dintre alegători au votat pentru rămânerea provinciei în federație.

Canada se confruntă cu mișcări separatiste și în Alberta

Rezultatul din Québec capătă o miză suplimentară deoarece, peste numai două săptămâni, provincia Alberta, unul dintre motoarele economice ale Canadei datorită industriei petroliere, urmează să organizeze un vot separat privind eventuala declanșare a procesului de desprindere de Canada.

În Québec, ascensiunea PQ este asociată atât cu nemulțumirile legate de costul vieții, cât și cu preocupările privind protejarea limbii franceze într-o țară majoritar anglofonă.

Noul lider al provinciei are în vizor și monarhia britanică. Canada îl are drept șef al statului pe regele Charles al III-lea, reprezentat la nivel provincial de locotenenți-guvernatori. St-Pierre Plamondon a sugerat că administrația sa ar putea opri finanțarea funcției de locotenent-guvernator al Québecului, pe care o consideră o instituție costisitoare și lipsită de utilitate.