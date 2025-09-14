Secretarul de stat american Marco Rubio a sosit în Israel

Vizita oficialului american se petrece pe fondul atacului israelian asupra Qatarului, demers ce a atras critici internaționale severe.

Rubio a subliniat că administrația de la Washington nu este mulțumită de acțiunile Israelului, însă acest fapt nu a afectat stabilitatea relațiilor bilaterale.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a apărat decizia, susținând că eliminarea liderilor Hamas reprezintă o condiție esențială pentru încheierea războiului.

În paralel, Israelul își intensifică ofensiva din Gaza, concentrându-se pe cucerirea orașului Gaza.

De asemenea, vineri, Adunarea Generală ONU a votat pentru relansarea soluției celor două state, iar mai multe țări occidentale se pregătesc să recunoască un stat palestinian în decursul acestei luni.