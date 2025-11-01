Ministrul german de Externe anunță posibilitatea relaxării restricțiilor de călătorie către Israel

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a afirmat că Germania ar putea relaxa în curând recomandările de călătorie pentru Israel, în contextul unui „nou val de optimism” privind implementarea planului de pace din Orientul Mijlociu.

Declarația a fost făcută după o întâlnire la Ierusalim cu omologul său israelian, Gideon Saar, la finalul unei vizite oficiale în regiune.

„Încrederea mea în procesul de pace a crescut suficient de mult încât consider că putem revizui avertismentele de călătorie privind Israelul”, a spus Wadephul.

În prezent, Ministerul german de Externe descurajează ferm toate călătoriile neesențiale către Israel și avertizează în mod special împotriva deplasărilor în Fâșia Gaza, Cisiordania ocupată și nordul țării, scrie Al Jazeera.

Conform Al Jazeera, Wadephul a subliniat că o eventuală relaxare a restricțiilor ar putea contribui la relansarea dialogului între cele două țări.

„Este deosebit de important pentru mine ca tinerii, elevii și studenții să poată din nou călători în Israel. Ei nu ar trebui să fie privați de această experiență”, a spus oficialul german.