Secretele longevității descoperite în genomul unei femei de 117 ani

Cercetătorii coordonați de Manel Esteller au cartografiat genomul centenarei, proteinele din organismul ei și microbiota intestinală, folosind probe obținute prin tehnici minim invazive.

Descoperirea fundamentală este că persoanele cu durată de viață extrem de lungă nu întârzie procesul de îmbătrânire, ci caracteristicile asociate cu vârsta extrem de înaintată coexistă cu cele care promovează o sănătate bună.

Studiul a identificat semne clare de îmbătrânire, cum ar fi capetele cromozomilor foarte scurtate și celulele imune senescente.

Simultan însă, au fost descoperite caracteristici genetice care protejează creierul și inima, niveluri foarte scăzute de inflamație, o microfloră intestinală dominată de bifidobacterii și o vârstă biologică mai mică decât vârsta cronologică.

Absența bolilor grave face ca acesta să fie primul studiu în care îmbătrânirea poate fi clar distinsă de orice boală. Autorii subliniază rolul factorilor precum o dietă sănătoasă, o rețea socială stimulantă și absența obiceiurilor dăunătoare ca fumatul.