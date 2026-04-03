Sediul Goldman Sachs din Paris, sub supravegherea poliției după o alertă privind posibile atacuri

Potrivit informațiilor transmise autorităților franceze, citate de Euronews, un grup pro-iranian ar fi planificat atacuri asupra unor clădiri aparținând băncilor americane din capitala Franței. Ca măsură de precauție, sediul parizian al Goldman Sachs a fost plasat sub supraveghere polițienească. Compania le-a permis angajaților să lucreze temporar de la distanță. „Siguranța angajaților noștri este prioritatea absolută”, a transmis o purtătoare de cuvânt a băncii.

Autoritățile franceze consideră că Franța nu este o țintă directă, dar interesele americane și israeliene din țară ar putea deveni vulnerabile în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Atac dejucat la o bancă din Paris

Alerta vine la câteva zile după ce un atentat cu bombă a fost dejucat la o sucursală a Bank of America din Paris. Incidentul a avut loc pe 28 martie. Patru persoane, inclusiv trei minori, au fost puse sub acuzare. Anchetatorii susțin că un tânăr adult ar fi recrutat adolescenții pentru a amplasa un dispozitiv exploziv în fața clădirii. Cazul este investigat de Parquet National Antiterroriste (nr. Parchetul Național Antiterorism din Franța – PNAT).

Procurorii investighează o posibilă legătură cu gruparea Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, o organizație extremistă puțin cunoscută. Gruparea ar fi revendicat în trecut atacuri asupra unor ținte ale comunității evreiești în Marea Britanie, Belgia și Olanda. Deocamdată, autoritățile nu au confirmat oficial o legătură directă între grup și tentativa de atentat din Paris.

Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc riscurile

Nivelul de alertă a crescut după ce Statele Unite și Israel au lansat atacuri asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie. Escaladarea conflictului a determinat autoritățile europene să sporească măsurile de securitate în jurul unor obiective considerate sensibile. Instituțiile financiare americane din Europa sunt monitorizate mai atent, în contextul temerilor privind posibile acțiuni de răzbunare.