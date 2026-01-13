Șeful armatei dezvăluie că Marea Britanie nu are niciun plan de apărare a regatului în caz de război

Marea Britanie nu are niciun plan de apărare a națiunii în caz de război, a declarat Sir Richard Knighton, șeful armatei britanice, potrivit Sky News. Șeful Statului Major al Apărării a mai dezvăluit că Marea Britanie nu este pregătită pentru mobilizarea medicilor și asistentelor medicale dacă va începe un război total în Europa.

Declarațiile au fost făcute luni în timpul unei audieri parlamentare. Dezvăluirile apar în condițiile în care britanicii sunt tot mai îngrijorați cu privire la un posibil conflict cu Rusia și la intenția lui Donald de a ocupa Groenlanda.

Răspunzând întrebărilor parlamentarilor, șeful statului major al apărării a confirmat că Ministerul Apărării nu are fonduri pentru a acoperi integral programul de achiziție de echipamente. El a refuzat să spună dacă se confruntă cu un deficit bugetar și a evitat să utilizeze cuvântul „reduceri”. Totuși a spus că reducerea sau încetinirea programelor militare se numără printre opțiunile luate în considerare.

Șeful armatei nervos

Șeful armatei a părut uneori frustrat în timpul audieri. El le-a cerut parlamentarilor să nu îi „pună vorbe în gură”, deoarece era presat de rapoartele conform cărora l-ar fi avertizat pe premier înainte de Crăciun că apărarea are o gaură de 28 de miliarde de lire sterline în bugetul său în următorii patru ani

Cea mai uimitoare dezvăluire în timpul discuțiilor de două ore a fost confirmarea lui Knighton că Marea Britanie nu a realizat încă o versiune modernă a Cartei de Război a Guvernului.

Elaborată în timpul Primului Război Mondial, aceasta conține un set cuprinzător de planuri pentru întreaga țară privind trecerea de la pace la război. Cartea nu a mai fost modificată după prăbușirea Uniunii Sovietice deși statele NATO sunt obligate să aibă planuri de apărare.