Șeful Pentagonului, acuzat că ar fi vrut investiții în sectorul militar înainte de războiul cu Iranul

Brokerul secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, ar fi încercat să facă o investiție de mai multe milioane de dolari în companii din industria de armament chiar înainte de războiul cu Iranul. Pentagonul respinge informațiile și le califică drept „false și fabricate”.
Pete Hegseth. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Maria Miron
31 mart. 2026, 07:57, Știri externe

Potrivit Financial Times, consilierul financiar al lui Hegseth de la Morgan Stanley a contactat în luna februarie compania BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, pentru a investi într-un fond axat pe industria de apărare: iShares Defense Industrials Active ETF. Fondul, care administrează aproximativ 3,1 miliarde de dolari, include mari producători de armament precum RTX Corp, Lockheed Martin și Northrop Grumman.

Demersul a avut loc cu puțin timp înaintea atacului asupra Iranului. SUA și Iranul negociau dosarul nuclear în această perioadă. Negocierile au început pe 6 februarie, prin discuții indirecte în Oman, au continuat cu o rundă la Geneva pe 17 februarie, urmată de ultima serie de întâlniri pe 26–27 februarie, fără un acord final, iar pe 28 februarie Statele Unite și Israel au lansat atacul asupra Iranului.

Investiția nu a fost realizată

Investiția nu s-a concretizat, deoarece fondul nu era încă disponibil pentru clienții Morgan Stanley la momentul respectiv. Nu este clar dacă ulterior a fost făcută o altă investiție în domeniul apărării și nici dacă Hegseth știa despre demers sau câtă libertate avea consilierul său financiar să acționeze în numele lui.

Reacția Pentagonului

Într-un mesaj publicat pe X, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a respins informațiile.

„Nici secretarul Hegseth, nici vreun reprezentant al său nu a contactat BlackRock pentru o astfel de investiție. Aceasta este încă o campanie nefondată, menită să inducă publicul în eroare”, a declarat acesta, cerând retragerea articolului. Publicația britanică nu a dat curs solicitării Pentagonului.

Reprezentanții BlackRock au refuzat să comenteze, iar Morgan Stanley nu a răspuns solicitărilor de poziție formulate de sursa citată.

Datele arată că valoarea fondului a scăzut cu 12,4% în ultima lună, ceea ce înseamnă că acțiunile companiilor din portofoliu s-au depreciat în perioada în care a început conflictul cu Iranul.

Tranzacții suspecte înaintea unor decizii de impact

Informațiile apar într-un context mai larg de suspiciuni privind tranzacțiile realizate pe piețele financiare înaintea unor decizii importante ale administrației Donald Trump.

Unele dintre aceste decizii au fost precedate de pariuri considerate bine sincronizate, ridicând întrebări privind posibile scurgeri de informații înainte ca acestea să fie făcute publice.

Semne de întrebare

Războiul dintre Statele Unite și Iran a intrat între timp în cea de-a cincea săptămână, fără semne de detensionare. Dacă s-ar confirma că o astfel de investiție a fost avută în vedere chiar în timpul negocierilor nucleare, ar putea apărea întrebări privind credibilitatea negocierilor dinspre partea americană.

Recomandarea video

