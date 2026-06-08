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Silicon Valley, inclusiv Meta, a îmbrățișat politica Maga din motive considerate egoiste

Companiile din Silicon Valley, inclusiv Meta, au decis să îmbrățișeze politica Maga, unele din motive „mai degrabă egoiste”, a declarat fostul viceprim-ministru al Marii Britanii, Nick Clegg.
Silicon Valley, inclusiv Meta, a îmbrățișat politica Maga din motive considerate egoiste
sursă foto: Dilara Irem Sancar / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Laurentiu Marinov
08 iun. 2026, 08:19, Știri externe
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Clegg, care a petrecut aproape șapte ani la Meta ca șef al departamentului de afaceri globale, a declarat pentru podcastul The Rest is Money că a simțit că este „un moment foarte bun pentru mine să merg mai departe” când a părăsit compania în martie 2025, la trei luni de la începutul celei de-a doua administrații Trump, potrivit The Guardian.

Directorii care anterior evitaseră politica s-au orientat spre dreapta; produsele în sine „s-au schimbat complet: de la a fi centrate pe om la a fi mult mai mult axate pe conținut, adesea conținut sintetic, recomandat algoritmic”, a spus Clegg.

De asemenea, el a pus sub semnul întrebării contractul Marii Britanii cu compania americană de software Palantir, exprimându-și dezgustul față de ideologia firmei americane de spyware și spunând că există îngrijorări legitime cu privire la faptul dacă „Palantir devine prea lipicioasă” – inducând dependență clienților săi.

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